Lahnstein unterliegt 2:5 Leere Hände nach zweimaliger Führung auf dem Oberwerth Stefan Nink 21.09.2026, 11:32 Uhr

i Symbolbild dpa

2:5-Schlappe bei Vorjahres-Aufsteiger RW Koblenz III kassiert: Auswärts muss der FSV RW Lahnstein in der Fußball-Kreisliga B6 weiter auf das erste Erfolgserlebnis warten und tritt so auf der Stelle.

Zweimal geführt, doch am Ende jubelte mal wieder der Gegner. Der FSV RW Lahnstein bleibt in der Fußball-Kreisliga B6 ein gern gesehener Gast, der brav die Punkte abliefert. Auch vom Oberwerth ging’s mit leeren Händen zurück an die Flussmündung. „Wir waren in beiden Halbzeiten zunächst ganz gut im Spiel“, so FSV-Trainer Norman Stenzel nach dem Abpfiff.







Artikel teilen

Artikel teilen