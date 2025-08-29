Der vierte Spieltag der Fußball-Kreisliga B1 wird am Sonntag ausgetragen. Die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II trifft zum Spiel der Woche auf die SG Alsdorf/Kirchen/Freusburg/Wehbach. Betzdorf II und Herdorf wollen ihre Serie ausbauen.

Die SG Herdorf und die SG Betzdorf II haben nach drei Spieltagen in der Fußball-Kreisliga B1 die maximale Ausbeute von neun Zählern gesammelt. Im Tabellenkeller wartet einzig und allein der SV Adler Derschen auf den ersten Punktgewinn der noch jungen Saison. Der vierte Spieltag wird am Sonntag, 12.30 Uhr, mit den Partien SG Müschenbach II gegen Sportfreunde Daaden und SG Lautzert-Oberdreis II gegen SG Alsdorf. Das Spiel zwischen den Sportfreunden Ingelbach und dem TuS Bitzen wurde am Mittwochabend verlegt.

Spiel der Woche

SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II – SG Alsdorf/Kirchen/Freusburg/Wehbach (Sonntag, 12.30 Uhr). Mit Alsdorf empfangen wir einen Gegner, der mit 2 Siegen aus 3 Spielen sicher zufrieden mit dem Saistart ist. Bedingt dadurch, das wir die letzten Jahre in einem anderen Kreis gespielt haben, kennen wir den Gegner nicht wirklich, aber es ist davon auszugehen das sie mit breiter Brust kommen und auch bei uns wieder Punkte mitnehmen wollen“, erklärt der Lautzerter Trainer Kevin Herrmann. „Nachdem wir letzte Woche mehr oder weniger mit einer Not-Elf auflaufen mussten, freuen wir uns, dass diese Woche einige Spieler wieder zurückkehren. Genauso wie beim ersten Heimspiel gegen Honigsessen wollen wir es dem Gegner schwer machen und uns auf unsere eigenen Stärken verlassen. Wir gehen mit viel Selbstvertrauen in die Partie“, betont er.

„Ich erwarte einen Gegner, den man im Vorfeld nur schwer einschätzen kann. Wie bei allen Zweitvertretungen in unserer Klasse kommt es, gerade bei Doppelveranstaltungen, immer darauf an, was noch an Unterstützung aus der ersten Mannschaft dazukommt“, erklärt Alsdorfs Trainer Robin Stockschläder. „Aber auch unabhängig davon sind beim Gegner einige erfahrene Leute dabei, wie zum Beispiel ein Stefan Schäfer oder auch ein Kevin Herrmann, die ordentlich Qualität mitbringen“, weiß er die individuelle Klasse der Lautzerter einzuschätzen. „Zudem erwarte ich einen schwer zu bespielenden Platz und ein dementsprechend intensives und körperbetontes Spiel, bei dem es auf die Mentalität ankommen wird. Unser Ziel ist es, unsere kleine Serie auszubauen. Wir haben jetzt zwei Spiele hintereinander gewonnen, bei denen wir nicht immer geglänzt haben, aber den Willen gezeigt haben zu siegen. Dann wird es auch für Lautzert schwer gegen uns“, betont Stockschläder.

Der Blick auf die anderen Plätze:

SG Müschenbach/Hachenburg II – Sportfreunde Daaden (Sonntag, 12.30 Uhr). Die SG Müschenbach II ist mit zwei Unentschieden aus den ersten drei Spielen in die Saison gestartet. Auf dem Papier dürften die Sportfreunde Daaden als Favorit gelten, diese haben bisher vier Punkte geholt.

SG Niederhausen/Birkenbeul – SG Herdorf (Sonntag, 15 Uhr). Die SG Niederhausen konnte am letzten Wochenende den ersten Punkt der noch jungen Saison einfahren. Jetzt kommt mit der SG Herdorf der Spitzenreiter, welcher sich bis dato überhaupt keine Blöße gegeben hat.

SV Adler Derschen – DJK Friesenhagen (Sonntag, 15 Uhr). Der SV Adler Derschen will im Heimspiel gegen den A-Klassen-Absteiger DJK Friesenhagen die ersten Punkte der Saison holen. Friesenhagen steht aktuell mit vier Punkten auf Rang sieben.

SG Harbach/Offhausen-Herkersdorf – SG 06 Betzdorf II (Sonntag, 15 Uhr). Die SG Harbach empfängt die Bezirksliga-Reserve der SG Betzdorf, welche noch ohne Punktverlust auf Rang zwei steht. Harbach will von seiner Heimstärke profitieren.

FSV Kroppach – SG Honigsessen/Katzwinkel (Sonntag, 15 Uhr). Der FSV Kroppach hat bisher nur zwei Partien gespielt, welche beide Unentschieden ausgingen. Gegen den Favoriten aus Honigsessen will Kroppach weiter ungeschlagen bleiben.

Sportfreunde Ingelbach – TuS Bitzen (Mittwoch, 19.30 Uhr). ﻿Die Sportfreunde Ingelbach treffen erst am Mittwochabend auf den TuS Bitzen. Die Ingelbacher sind mit vier Punkten nach zwei Spielen optimal in die Saison gestartet. Bitzen hat schon drei Spiele absolviert, aus denen sie drei Punkte holen konnten.