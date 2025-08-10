4:0 geführt, 4:5 verloren: In Oberwesel ereignete sich wohl die denkwürdigste Partie des ersten Spieltags der B Staffel 9. An dem fielen insgesamt satte 39 Tore.

Der erste Spieltag in der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 bot den Fans mit 39 Toren einen spektakulären Saisonstart. Während sich Oppenhausen/Nörtershausen und Urbar/Werlau mit Kantersiegen an die Spitze setzten, ereignete sich in Oberwesel eine denkwürdige Partie. Die SG Mörschbach II hatte spielfrei.

SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid – SV Waldesch 3:1 (2:1). Niederburg wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Nach einem frühen Rückstand drehte die SG die Partie noch vor der Pause. Jan Schink, der schon im Kreisokal gegen Ehrbachtal dreimal getroffen hatte, sorgte kurz nach dem Seitenwechsel für die Entscheidung. „Es war eine nervöse Angelegenheit und ein unruhiges Spiel. Ihre Rote Karte kam uns sicher entgegen“, meinte Niederburgs Coach Patric Muders.

Tore: 0:1 Jason Fröhlich (6.), 1:1 Jan Schink (38.), 2:1 Dennis Muders (45.+4), 3:1 Schink (52.).

Besonderheit: Rote Karte für Jason Fröhlich (Waldesch) wegen Tätlichkeit (31.); Rote Karte für Azit Ghannem (Niederburg) wegen Mitspielerbeleidigung (90.+6).

SV Untermosel Kobern-Gondorf II – SG Ehrbachtal Ney 1:4 (1:1). Nach der Führung „aus dem Nichts“ durch Daniel Reisenhofer kassierte Ehrbachtal postwendend den Ausgleich. Danach zog die Mannschaft von Trainer Andy Herdt das Spiel aber auf ihre Seite. „Mit der Einstellung bin ich wirklich zufrieden“, so Herdt, der jedoch die Chancenverwertung bemängelte: „Wir hatten zehn bis zwölf hochkarätige Chancen und hätten das Spiel früher entscheiden müssen.“

Tore: 0:1 Daniel Reisenhofer (19.), 1:1 Philipp Schäfer (21., Foulelfmeter), 1:2 Mohamed Altwish (50.), 1:3 Nick Mensch (57.), 1:4 Jarno Seis (90.).

FC Emmelshausen-Karbach III – SG Urbar/Werlau 0:6 (0:4). Eine Lehrstunde erhielt die dritte Garde des neuen Klubs FC Emmelshausen-Karbach bei der klaren 0:6-Heimpleite gegen die SG Urbar/Werlau. „Sehr bescheiden“, lautete das kurze Fazit von FC-Trainer Fabio Schmitt. „Urbar war die klar bessere Mannschaft, hat uns im Mittelfeld komplett den Schneid abgekauft und verdient gewonnen.“

Tore: 0:1 Jakob Muders (17.), 0:2 Bjarne Lips (20.), 0:3 Daniel Müller (34.), 0:4 Muders (44.), 0:5 Bjarne Lips (61.), 0:6 Florian Stoffel (69.).

SSV Buchholz – SG Mosel Löf II 3:0 (3:0). Einen souveränen Heimerfolg landete der SSV Buchholz, die Taktik von Trainer Michael Pandorf ging voll auf. „Wir haben aus einer gesicherten Defensive heraus versucht, den Gegner zu Fehlern zu zwingen. Das ist uns gut gelungen, wir haben schnell umgeschaltet und dann unsere Tore gemacht“, analysierte er.

Tore: 1:0 Eigentor (9.), 2:0 Lino Dörr (33.), 3:0 Deniz Kiymazaslan (45.+2).

FC Bassenheim – SG Oppenhausen/Nörtershausen/Udenhausen 2:8 (0:5). An die Tabellenspitze schoss sich Oppenhausen mit einem fulminanten 8:2-Auswärtssieg. „Der Sieg hätte auch noch höher ausfallen können“, erklärte Trainer Christian Staaden, der aber auch gestand: „Die zwei Gegentore ärgern mich doch schon, aber wir sind Tabellenführer und haben gezeigt, dass mit uns zu rechnen ist.“ Einziger Wermutstropfen war die Verletzung von Luka Stoffel, der wohl länger ausfallen wird.

Tore: 0:1 David Roos (14.), 0:2, 0:3 und 0:4 Demetrius Pfoo (17., 19., 39.), 0:5 Lukas Neiser (45.+1), 0:6 Roos (54.), 1:6 Marc Schupp (65.), 1:7 Roos (68.), 2:7 Noel Haas (70.), 2:8 Roos (81.).

SG Viertäler Oberwesel II – SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach 4:5 (4:0). Die heimische Reserve legte los wie die Feuerwehr und spielte laut Trainer Fabian Dämgen „die beste Halbzeit, seit ich Trainer bin“. Doch nachdem sich die Pause wegen eines Notfalleinsatzes auf rund 45 Minuten verlängerte, verlor seine Elf völlig den Faden. „Das war für uns tödlich“, so Dämgen. Laudert glich innerhalb von nur 17 Minuten aus und erzielte sogar den 5:4-Siegtreffer. „Ganz, ganz bitter, so mit leeren Händen dazustehen“, resümierte ein fassungsloser Dämgen.

Tore: 1:0 Martin Möller-Racke (9.), 2:0 Johannes Lehré (21.), 3:0 und 4:0 Möller-Racke (25., 32.), 4:1 und 4:2 Nils Gödert (49., 55.), 4:3 Reyad David (57.), 4:4 N. Gödert (60.), 4:5 Matthias Nil (88.).