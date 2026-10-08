Kreisliga B Staffel 9 Laudert kann in Enkirch an Mont Royal vorbeiziehen Nico Balthasar 08.10.2026, 15:42 Uhr

i Die SG Ober Kostenz/Sargenroth (in Blau, mit Conner Weckmann) stürmt der Konkurrenz derzeit davon: Nach dem 2:0 im Topspiel gegen die SG Liebshausen II (mit Silas Pauli) hat der Tabellenführer bei makellosen 24 Punkten fünf Zähler Vorsprung auf die Verfolger – und das bei einem Spiel weniger. Auch am Sonntag (14.45 Uhr) gegen den Drittletzten FC Peterswald-Löffelscheid ist der Spitzenreiter daheim in Oppertshausen klar favorisiert. Dennis Irmiter. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Der zehnte Spieltag in der B Staffel 9 soll am Samstagabend in Kirchberg eingeläutet werden. Wegen Personalnot hofft Jürgen Kiefer, Trainer des TuS Kirchberg III, aber noch auf eine Verlegung der Partie gegen die SG Hunsrück Mitte Buch.

Am zehnten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 empfängt der Zweite Mont Royal Verfolger Laudert und damit die torgefährlichste Offensive der Liga, unten treffen die Rheinblick-Reserve und Uhler aufeinander. Hunsrückhöhes Trainer Sascha Kleinert hofft derweil, dass ausgerechnet das Derby gegen Sohren seiner Elf die Wende bringt.







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