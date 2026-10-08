Der zehnte Spieltag in der B Staffel 9 soll am Samstagabend in Kirchberg eingeläutet werden. Wegen Personalnot hofft Jürgen Kiefer, Trainer des TuS Kirchberg III, aber noch auf eine Verlegung der Partie gegen die SG Hunsrück Mitte Buch.
Lesezeit 3 Minuten
Am zehnten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 empfängt der Zweite Mont Royal Verfolger Laudert und damit die torgefährlichste Offensive der Liga, unten treffen die Rheinblick-Reserve und Uhler aufeinander. Hunsrückhöhes Trainer Sascha Kleinert hofft derweil, dass ausgerechnet das Derby gegen Sohren seiner Elf die Wende bringt.