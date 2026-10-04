Kreisliga B Staffel 13 Laubacher Reserve feiert gegen Adenau ein Torfestival Nico Balthasar 04.10.2026, 17:38 Uhr

i Symbolbild dpa

In der B Staffel 13 hat Eifel-Mitte Lissendorf durch das 3:2 bei Ellscheid wieder die Tabellenführung übernommen vom Gegner. Ulmen muss abreißen lassen, Laubach II schob sich mit einem 7:1 auf Rang vier vor.

Von „hochverdient verloren“ bis „einem Derby nicht würdig“: Ulmens Trainer Manuel Back ging nach dem 1:3 bei Kelberg hart mit seiner Mannschaft ins Gericht. Ganz anders die Stimmung beim SV Laubach II, der am neunten Spieltag der Fußball-Kreisliga Staffel 13 den Dritten Adenau mit 7:1 abfertigte.







Artikel teilen

Artikel teilen