Laubach II und Ulmen freuen sich auf „Eifel-Staffel“

Die 14 Mannschaften der Kreisliga B Staffel 13 sind allesamt in der Eifel beheimatet. Aus dem Kreis Cochem-Zell ist der SV Laubach II dabei. Zudem spielt der SV Ulmen mit einem neuen Coach an der Seitenlinie mit.

Die Fußball-Kreisliga B Staffel 13 (geleitet vom Kreis Eifel) verspricht laut den Trainern des SV Laubach II und des SV Ulmen eine ausgeglichene Staffel mit vielen reizvollen Derbys. Die beiden COC-Vereine stecken im personellen Neuaufbau.

Beim SV Laubach II steht Trainer Wolfgang Bretz vor der Aufgabe, gleich mehrere Abgänge aufzufangen.