Kreisliga B Staffel 13
Laubach II und Ulmen freuen sich auf „Eifel-Staffel“
Martin Steffes-Holländer (in Rot, hier im Finale um den Pokal der VG Kaisersesch beim 2:4 gegen A-Klässler Masburg) ist neu beim
Martin Steffes-Holländer (in Rot, hier im Finale um den Pokal der VG Kaisersesch beim 2:4 gegen A-Klässler Masburg) ist neu beim B-Staffel-13-Klub SV Laubach II. Er kam von der SG Maifeld-Elztal II (B Staffel 8).
Sascha Berkele

Die 14 Mannschaften der Kreisliga B Staffel 13 sind allesamt in der Eifel beheimatet. Aus dem Kreis Cochem-Zell ist der SV Laubach II dabei. Zudem spielt der SV Ulmen mit einem neuen Coach an der Seitenlinie mit. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Fußball-Kreisliga B Staffel 13 (geleitet vom Kreis Eifel) verspricht laut den Trainern des SV Laubach II und des SV Ulmen eine ausgeglichene Staffel mit vielen reizvollen Derbys. Die beiden COC-Vereine stecken im personellen Neuaufbau.SV Laubach II: Beim SV Laubach II steht Trainer Wolfgang Bretz vor der Aufgabe, gleich mehrere Abgänge aufzufangen.
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