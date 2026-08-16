Ein Spieler des SV Laubach II verletzte sich kurz vor der Halbzeitpause schwer am Kopf beim Auswärtsspiel in Wallenborn, die Partie bei der SG Neunkirchen-Steinborn II musste abgebrochen werden.
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Der zweite Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 13 hatte zwei ganz unterschiedliche Geschichten zu bieten: Während der SV Ulmen im Derby beim FC Demerath einen deutlichen Auswärtssieg einfuhr, stand bei der Partie SG Neunkirchen-Steinborn II gegen SV Laubach II eine schwere Verletzung im Mittelpunkt, die zum Abbruch der Partie in Wallenborn führte.