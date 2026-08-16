Kreisliga B Staffel 13
Laubach II: Abbruch in Wallenborn nach Kopfverletzung
Der SV UImen (in Rot) um Niklas Denkel setzte sich im Nachbarschaftsduell beim FC Demerath um den Lutzerather Trainer Martin Möh
Der SV UImen (in Rot) um Niklas Denkel setzte sich im Nachbarschaftsduell beim FC Demerath um den Lutzerather Trainer Martin Möhnen (links) mit 5:2 durch.
Alfons Benz

Ein Spieler des SV Laubach II verletzte sich kurz vor der Halbzeitpause schwer am Kopf beim Auswärtsspiel in Wallenborn, die Partie bei der SG Neunkirchen-Steinborn II musste abgebrochen werden.

Lesezeit 1 Minute
Der zweite Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 13 hatte zwei ganz unterschiedliche Geschichten zu bieten: Während der SV Ulmen im Derby beim FC Demerath einen deutlichen Auswärtssieg einfuhr, stand bei der Partie SG Neunkirchen-Steinborn II gegen SV Laubach II eine schwere Verletzung im Mittelpunkt, die zum Abbruch der Partie in Wallenborn führte.
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