Kreisliga B Staffel 13 Laubach II: Abbruch in Wallenborn nach Kopfverletzung Nico Balthasar 16.08.2026, 19:25 Uhr

i Der SV UImen (in Rot) um Niklas Denkel setzte sich im Nachbarschaftsduell beim FC Demerath um den Lutzerather Trainer Martin Möhnen (links) mit 5:2 durch. Alfons Benz

Ein Spieler des SV Laubach II verletzte sich kurz vor der Halbzeitpause schwer am Kopf beim Auswärtsspiel in Wallenborn, die Partie bei der SG Neunkirchen-Steinborn II musste abgebrochen werden.

Der zweite Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 13 hatte zwei ganz unterschiedliche Geschichten zu bieten: Während der SV Ulmen im Derby beim FC Demerath einen deutlichen Auswärtssieg einfuhr, stand bei der Partie SG Neunkirchen-Steinborn II gegen SV Laubach II eine schwere Verletzung im Mittelpunkt, die zum Abbruch der Partie in Wallenborn führte.







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