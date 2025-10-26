Hattert ist nun an der Spitze Lasterbach lässt Punkte und B2-Tabellenführung liegen Leon Böckling, Max Buchmayer 26.10.2025, 22:45 Uhr

i Symbolbild dpa

Tobias Salzer von der SG Alpenrod II avancierte zum Spieler des Spieltages in der Fußball-Kreisliga B2. Er schnürte einen lupenreinen Hattrick. Egal ist das dem SSV Hattert, der sich stattdessen über die Tabellenführung freute.

Wechsel an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga B2. Trotz einer 3:1-Führung reichte es für den vormals Ersten, die SG Lasterbach, nur zu einem Remis. Der Nutznießer ist der SSV Hattert, dahinter folgt die SG Alpenrod II, bei denen ein Spieler hervorstach.







