Nachdem der FSV RW Lahnstein beim Saisondebüt leer ausgegangen war, herrschte vor der Heimpremiere gegen die SG Rhens/Spay schon ein gewisser Druck. Das ließ die Kicker von der Flussmündung kalt. So wanderten die ersten drei Punkte auf ihr Konto.
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Eine erfolgreiche Heimpremiere legten die Kicker von der Flussmündung hin: Der FSV RW Lahnstein sorgte mit dem spät herausgeschossenen 4:1 (1:1)-Sieg gegen die SG Rhens/Spay für gute Stimmung beim Familientag im Rhein-Lahn-Stadion und merzte die zum Saisonauftakt in Arenberg erlittene 1:4-Niederlage postwendend wieder aus.