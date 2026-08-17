4:1-Sieg erst spät eingetütet Lahnsteinern gelingen „vier Tore aus dem Spiel heraus“ Stefan Nink 17.08.2026, 14:18 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock

Nachdem der FSV RW Lahnstein beim Saisondebüt leer ausgegangen war, herrschte vor der Heimpremiere gegen die SG Rhens/Spay schon ein gewisser Druck. Das ließ die Kicker von der Flussmündung kalt. So wanderten die ersten drei Punkte auf ihr Konto.

Eine erfolgreiche Heimpremiere legten die Kicker von der Flussmündung hin: Der FSV RW Lahnstein sorgte mit dem spät herausgeschossenen 4:1 (1:1)-Sieg gegen die SG Rhens/Spay für gute Stimmung beim Familientag im Rhein-Lahn-Stadion und merzte die zum Saisonauftakt in Arenberg erlittene 1:4-Niederlage postwendend wieder aus.







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