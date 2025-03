Lahnsteiner stürmen die Metternicher Kaul

Nachdem die zunächst für Freitagabend geplante Partie des SV Braubach in der Fußball-Kreisliga B6 beim SV Waldesch witterungsbedingt abgesagt und für Mittwoch, 9. April, 19.30 Uhr, neu angesetzt wurde, feierten die Reserve der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen und der FSV RW Lahnstein ihr Jahres-Debüt – mit wechselndem Erfolg. Die Lahnsteiner schafften den Sprung auf Rang 12, der am Ende der Runde den Klassenverbleib bedeutet. Osterspai und Braubach müssen unterdessen ebenfalls auf der Hut bleiben.

FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II – FC Arzheim 1:3 (0:1). „Wir haben uns beim ersten Spiel nach der Winterpause vernünftig präsentiert und gut dagegen gehalten. Am Ende haben wir das Spiel zwar verloren, aber das Ergebnis geht so in Ordnung“, attestierte FSV-Co-Trainer Marius Heck seinem engagierten Team auf dem Horchheimer Kunstrasen trotz der vierten Heimniederlage der Runde einen starken Auftritt gegen den ambitionierten Tabellenzweiten von den Koblenzer Höhen. Schiedsrichter: Volker Diede. Tore: 0:1 Niklas Mayer (41.), 1:1 Felix Lemler (61.), 1:2, 1:3 beide Nuno Parschau (62., 90., Foulelfmeter). Zuschauer: 87.

FC Metternich III – FSV RW Lahnstein 2:4 (2:1). Eine bemerkenswerte Duftmarke setzten die Lahnsteiner trotz eines 0:2-Rückstandes in der Kaul und sendeten mit dem bereits dritten Dreier in der Fremde deutliche Signale an die Konkurrenz im Tabellenkeller. Lahnsteins Trainer Norman Stenzel: „Aktuell rechnet keiner mit uns. Zum Anfang haben wir zwei unglückliche Gegentore kassiert, konnten aber schnell verkürzen. In der zweiten Halbzeit sind wir dann aufgeblüht und haben das Ding gedreht. Es waren auch noch weitere Tore für uns möglich, allerdings waren wir nicht kaltschnäuzig genug.“ Schiedsrichter: Ricardo Raffaele. Tore: 1:0, 2:0 beide Tino Münch (16., 33.), 2:1 Philip Bekker (38.), 2:2 Ioan-Vladut Purcariu (64.), 2:3 Vito Alessandro Gennaro (74.), 2:4 Todor Ganchev (90.). Zuschauer: 66.