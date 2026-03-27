Fußball-Kreisliga B6 Lahnsteiner stehen gegen Germania in der Pflicht Stefan Nink 27.03.2026, 12:30 Uhr

i Björn Schmitz (vorne) wird die Fußballer des SV Braubach auch in der kommenden Runde trainieren. Andreas Hergenhahn

Wer begleitet Ende Mai die zweite Welle der FSV Osterspai in die unterste Klasse? Das wird sich in den nächsten Wochen in der Staffel 6 der Fußball-Kreisliga B herausstellen. Heiße Kandidaten sind der SV Braubach und FSV RW Lahnstein.

Vor einer wegweisenden Begegnung steht in der Fußball-Kreisliga B6 der FSV RW Lahnstein, für den im Vergleich mit den punktgleichen Metternichern nur ein Sieg zählt. Der SV Braubach und die Osterspaier Reserve können hingegen am Sonntag nur positiv überraschen.







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