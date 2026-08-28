FC Urbar II kommt am Sonntag Lahnsteiner planen drei Punkte gegen Schlusslicht ein Stefan Nink 28.08.2026, 09:13 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Schlusslicht FC Urbar II gibt am Sonntag ab 14.30 Uhr in der Fußball-Kreisliga B6 seine Visitenkarte beim FSV RW Lahnstein ab. Da heißt es für die Gastgeber Heimstärke zu zeigen, um sich die drei fest eingeplanten Punkte zu krallen.

Die Fußballer des FSV RW Lahnstein setzen in der Staffel 6 der Kreisliga B nach der bereits zweiten Niederlage in der Fremde auf Heimstärke. Am Sonntag kreuzt ab 14.30 Uhr das punktlose Schlusslicht FC Urbar II am Rhein-Lahn-Eck auf. Da zählen für die Schützlinge von Trainer Norman Stenzel – bei allem Respekt vor dem Nachbarn von den ersten Anhöhen des Westerwaldes – nichts anderes als drei Punkte.







Artikel teilen

Artikel teilen