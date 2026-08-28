Schlusslicht FC Urbar II gibt am Sonntag ab 14.30 Uhr in der Fußball-Kreisliga B6 seine Visitenkarte beim FSV RW Lahnstein ab. Da heißt es für die Gastgeber Heimstärke zu zeigen, um sich die drei fest eingeplanten Punkte zu krallen.
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Die Fußballer des FSV RW Lahnstein setzen in der Staffel 6 der Kreisliga B nach der bereits zweiten Niederlage in der Fremde auf Heimstärke. Am Sonntag kreuzt ab 14.30 Uhr das punktlose Schlusslicht FC Urbar II am Rhein-Lahn-Eck auf. Da zählen für die Schützlinge von Trainer Norman Stenzel – bei allem Respekt vor dem Nachbarn von den ersten Anhöhen des Westerwaldes – nichts anderes als drei Punkte.