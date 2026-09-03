Bisher auswärts nichts geholt Lahnsteiner nehmen in der Fremde den dritten Anlauf Stefan Nink 03.09.2026, 15:12 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock

Wenn am Sonntag viele Menschen gerade am Mittagstisch sitzen, gehen die Fußballer des FSV RW Lahnstein schon auf Torejagd. Norman Stenzels Elf ist dann beim FC Metternich III gefordert und will Zählbares aus der Kaul mitbringen.

Ohne Fehl’ und Tadel haben sich die Fußballer des FSV RW Lahnstein im bisherigen Verlauf der Saison in der Kreisliga B6 vor eigenem Publikum präsentiert. Zwei Spiele, zwei Siege lautet die erste Bilanz, die der Elf von Trainer Norman Stenzel ein gutes Zwischenzeugnis ausstellt.







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