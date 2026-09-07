1:4-Schlappe in der Kaul Lahnsteiner bleiben auswärts gern gesehene Gäste Stefan Nink 07.09.2026, 09:08 Uhr

i Trainer Norman Stenzel bleibt mit seinem RW Lahnstein auswärts harm- und punktlos. Andreas Hergenhahn

Auch im dritten Anlauf war dem FSV RW Lahnstein in der Fußball-Kreisliga B6 auswärts kein Erfolgserlebnis vergönnt. Am Sonntag ging Norman Stenzels Team beim FC Germania Metternich III mit 1:4 erneut leer aus.

Wenn man auswärts nichts holt, dann gerät man vor seinen Heimspielen unter Zugzwang. Unter diesem Motto läuft die erste Phase der Saison in der Fußball-Kreisliga B6 für den FSV RW Lahnstein. Bisher waren die Kicker von der Flussmündung in der Fremde ein gern gesehener Gast.







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