Auch im dritten Anlauf war dem FSV RW Lahnstein in der Fußball-Kreisliga B6 auswärts kein Erfolgserlebnis vergönnt. Am Sonntag ging Norman Stenzels Team beim FC Germania Metternich III mit 1:4 erneut leer aus.
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Wenn man auswärts nichts holt, dann gerät man vor seinen Heimspielen unter Zugzwang. Unter diesem Motto läuft die erste Phase der Saison in der Fußball-Kreisliga B6 für den FSV RW Lahnstein. Bisher waren die Kicker von der Flussmündung in der Fremde ein gern gesehener Gast.