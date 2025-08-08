Während der FSV RW Lahnstein und die Reserve der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen in der Kreisliga B6 am frühen Sonntagmittag die Punktejagd wieder aufnehmen, steigt der SV Braubach erst am kommenden Dienstag ins Geschehen ein.

Abermals mit einem Trio ist der Rhein-Lahn-Kreis in der Staffel 6 der Fußball-Kreisliga B vertreten. Die heimischen Vertreter haben sich fest vorgenommen sich diesmal aus dem bis zum letzten Spieltag der Saison schwelenden Abstiegskampf herauszuhalten.

FC RW Koblenz III - FSV RW Lahnstein (So., 12 Uhr). Als Vizemeister der Kreisliga C9 schaffte die Drittvertretung des Oberligisten vom deutschen Eck den Sprung in die B-Klasse. Mit beeindruckenden 159 Toren und 66 von 78 möglichen Punkten verdienten sich die Koblenzer den Sprung nach oben redlich. Auf die Lahnsteiner, die mit einer bärenstarken Rückrunde den Fall in die tiefste Klasse - letztlich souveräner, als zu erwarten war - verhinderten, setzen heuer auf den Lerneffekt. Trainer Norman Stenzel peilt einen Platz im sicheren Mittelfeld an, um seine Mannschaft weiter stabilisieren und voranbringen zu können. Die Partie gegen die „Wundertüte“ aus Koblenz wird erste Fingerzeige geben, wohin der sportliche Weg für die Kicker vom Rhein-Lahn-Eck führen könnte. Der überzeugende jüngste 4:0-Testspielsieg gegen die gleichklassige SG Nievern jedenfalls gibt Anlass zu Optimismus.

FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II - FV Rübenach II (So., 12.15 Uhr, in Kamp-Bornhofen). Mit der Rheinlandliga-Reserve aus Koblenz stellt sich der immerhin Viertplatzierte des Vorjahres in Kamp-Bornhofen vor. Als Nachfolger von Denys Ernst tragen bei der FSV mittlerweile Marcel Diesler, Jannik Stricker, Marius Heck mit Torwarttrainer Michael Müller die sportliche Verantwortung. Mit frischem Wind und neuer Ansprache heißt es, mit den für eine Reserve eines Kreisligateams typischen Problemen und Anforderungen umzugehen und diese zu meistern.

SG Moseltal Dieblich - SV Braubach. Die Marksburgstädter steigen erst am kommenden Dienstag, 19.45 Uhr, auf dem Hybridplatz in Lay in die Punktrunde ein.