Fußball-Kreisliga B6 Lahnstein kombiniert sich zu klarem 5:1-Heimsieg 06.10.2025, 11:36 Uhr

i Symbolfoto Adobe Stock/Smileus

Der „Winzerfest-Fluch“ bleibt dem SV Braubach treu: Die Marksburgstädter zogen gegen TuS Germania Arenberg mit 2:3 den Kürzeren. Drei Punkte bejubelte dagegen der SV Braubach.

Während der FSV RW Lahnstein in der Fußball-Kreisliga B6 seine Hausaufgabe souverän löste, kassierte der SV Braubach erneut eine Heimniederlage.FSV RW Lahnstein – FC Urbar II 5:1 (1:1). Guten Kombinationsfußball attestierte RW-Trainer Norman Stenzel seiner Elf, die trotz Rückstands Nehmerqualitäten bewies und das Geschehen diktierte.







