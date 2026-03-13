Durch den jüngsten Sieg des SV Braubach muss sich in der Staffel 6 der Fußball-Kreisliga B auch wieder der FSV RW Lahnstein verstärkt Sorgen um den Klassenverbleib machen.

„Wir haben nach der knappen Niederlage im Hinspiel wieder etwas gutzumachen und ziehen daraus viel Motivation.

Während in der Fußball-Kreisliga B6 bei der Reserve der FSV Osterspai die Zeichen längst auf C-Klasse stehen, wehren sich der FSV RW Lahnstein und der SV Braubach gegen das Abrutschen in die unterste Klasse.