Sinzig will in Mendig punkten
Krufts Trainer fordert die maximale Punkteausbeute
Der SV Kripp sieht den Druck bei der Grafschafter SG.
Der SV Kripp sieht den Druck bei der Grafschafter SG.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Spannung in der Fußball-Kreisliga B Ahr Staffel 7: Überraschungen und packende Duelle bestimmen das Geschehen an beiden Enden der Tabelle.

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In der Fußball-Kreisliga B Ahr Staffel 7 herrscht an der Tabellenspitze, als auch im Keller weiter viel Spannung. Die SG Niederzissen/Wehr will sich vor dem Topspiel bei der DJK Kruft/Kretz gegen die SG Walporzheim/Bachem keine Blöße geben. Die DJK sucht nach drei Niederlagen in Serie nach ihrer Form und muss zu der heimstarken SG Eich/Nickenich/Kell.

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