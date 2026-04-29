Sinzig will in Mendig punkten Krufts Trainer fordert die maximale Punkteausbeute Lutz Klattenberg 29.04.2026, 16:28 Uhr

i Der SV Kripp sieht den Druck bei der Grafschafter SG. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Spannung in der Fußball-Kreisliga B Ahr Staffel 7: Überraschungen und packende Duelle bestimmen das Geschehen an beiden Enden der Tabelle.

In der Fußball-Kreisliga B Ahr Staffel 7 herrscht an der Tabellenspitze, als auch im Keller weiter viel Spannung. Die SG Niederzissen/Wehr will sich vor dem Topspiel bei der DJK Kruft/Kretz gegen die SG Walporzheim/Bachem keine Blöße geben. Die DJK sucht nach drei Niederlagen in Serie nach ihrer Form und muss zu der heimstarken SG Eich/Nickenich/Kell.







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