DJK gastiert in Bachem Krufts letzte Chance im Dreikampf um die Spitze Lutz Klattenberg 14.05.2026, 09:02 Uhr

i Das 1:1 zwischen der DJK Kruft/Kretz (in Weiß) und der SG Niederzissen/Wehr (in Rot) brachte noch keine Entscheidung im Spitzen-Dreikampf der Kreisliga B 7. Nun steht der vorletzte Spieltag auf dem Programm, für die DJK steigt sogar schon das letzte Spiel. Jörg Niebergall

In der Fußball-Kreisliga B 7 spitzt sich der Kampf um die Tabellenspitze zu. Überraschungen und spannende Duelle stehen bevor, während zwei Teams um den Klassenverbleib bangen.

Am vorletzten Spieltag der Fußball-Kreisliga B 7 sind weitere Entscheidungen zu erwarten. Der Tabellenzweite DJK Kruft/Kretz bestreitet bei der SG Walporzheim/Bachem bereits sein letztes Saisonspiel. Die SG Niederzissen/Wehr kann die DJK mit zwei Siegen übertrumpfen und trifft erst einmal auf den abstiegsbedrohten FC Plaidt II.







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