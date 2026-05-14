In der Fußball-Kreisliga B 7 spitzt sich der Kampf um die Tabellenspitze zu. Überraschungen und spannende Duelle stehen bevor, während zwei Teams um den Klassenverbleib bangen.
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Am vorletzten Spieltag der Fußball-Kreisliga B 7 sind weitere Entscheidungen zu erwarten. Der Tabellenzweite DJK Kruft/Kretz bestreitet bei der SG Walporzheim/Bachem bereits sein letztes Saisonspiel. Die SG Niederzissen/Wehr kann die DJK mit zwei Siegen übertrumpfen und trifft erst einmal auf den abstiegsbedrohten FC Plaidt II.