Derby Sinzig gegen Kripp Kruft fährt zum Duell der Absteiger in die Grafschaft Lutz Klattenberg 18.09.2025, 12:46 Uhr

i Es war kein schöner Tag für Walporzheims Torhüter Lutz Creuzberg: Im Heimspiel gegen die Grafschafter SG musste er beim 14 Mal hinter sich greifen. Ob es diesmal, bei der SG Westum/Löhndorf II, besser läuft für Creuzberg und die SG? Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Ein Reserveduell, ein Duell der Absteiger und ein Duell mit dem besten Torjäger der Liga – der siebte Spieltag der Kreisliga B 7 hat einiges zu bieten.

Am siebten Spieltag der Fußball-Kreisliga B 7 geht es viel um Serien. Die SG Westum/Löhndorf II will im Auftaktspiel des Wochenendes die jahrelange Erfolglosigkeit gegen die SG Walporzheim/Bachem endlich ad acta legen. Die DJK Kruft/Kretz möchte im Duell der Absteiger die weiße Weste wahren, und die Grafschafter wollen eine Serie starten.







Artikel teilen

Artikel teilen