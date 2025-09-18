Ein Reserveduell, ein Duell der Absteiger und ein Duell mit dem besten Torjäger der Liga – der siebte Spieltag der Kreisliga B 7 hat einiges zu bieten.
Am siebten Spieltag der Fußball-Kreisliga B 7 geht es viel um Serien. Die SG Westum/Löhndorf II will im Auftaktspiel des Wochenendes die jahrelange Erfolglosigkeit gegen die SG Walporzheim/Bachem endlich ad acta legen. Die DJK Kruft/Kretz möchte im Duell der Absteiger die weiße Weste wahren, und die Grafschafter wollen eine Serie starten.