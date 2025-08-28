Am vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga B 7 fordert der SC Rhein-Ahr Sinzig die bislang einzig verlustpunktfreie Mannschaft, die DJK Kruft/Kretz, heraus. Das Spiel der SG Niederzissen/Wehr gegen den SV Eintracht Mendig II, je sieben Zähler, ist bereits ein echtes Verfolgerduell. Die SG Landskrone Heimersheim II fordert die SG Westum/Löhndorf II zum Nachbarschafstduell. Beim Duell der SG Eich/Nickenich/Kell gegen die Grafschafter SG sind die A-Klassen-Absteiger unter sich. Der FC Plaidt II und der SV Kripp wollen den ersten Ligaerfolg im direkten Duell. Die SG Walporzheim/Bachem will sich gegen Neulig FC Rojava Neuwied keine Blöße geben.

SG Landskrone Heimersheim II – SG Westum/Löhndorf II (Fr., 19.45 Uhr)

Viel Lob füreinander und viel Respekt voreinander, so gehen die Reserveteams ins Derby. „Ich kenne meinen Trainerkollegen nun schon über viele Jahre und ich weiß, dass seine Teams immer diszipliniert und kampfstark auftreten. Natürlich sind wir Favorit, haben gegen starke Teams wie die GSG und Mendig gepunktet und hatten A-Ligist Plaidt im Pokal am Rande einer Niederlage. Von daher ist die Erwartungshaltung sicherlich gestiegen, aber gerade dann ist es gegen einen vermeintlichen Außenseiter oftmals schwerer“, sagt der Westumer Trainer Martin Münch. Heimersheims Coach Jörg Rohleder erklärt: „Westum zählt zu den komplettesten Mannschaften der Liga und funktioniert als Mannschaft einfach sehr gut. Aber wir müssen auf uns schauen, unsere Herangehensweise ist klar, und gegenüber der Vorwoche wollen wir etwas gutmachen.“

Auf Westumer Seite kehrt Kapitän Pascal Zirbel nach Sperre zurück, auch Tizian Karaschewitz und Christian Morgenschweis-Schäfer sind wieder im Kader. Tilo Humpert dagegen wird fehlen nach seiner Roten Karte im Kreispokalspiel gegen Plaidt.

DJK Kruft/Kretz – SC Rhein-Ahr Sinzig (Fr., 20 Uhr)

Mit drei Siegen führt die DJK die Tabelle an und ist auch im Heimspiel gegen den Fünften der Vorsaison favorisiert. „Es wird aber sicherlich unsere bisher schwerste Aufgabe, auch weil uns ein paar Jungs fehlen. Sinzig kommt mit einer starken Offensive, aber auf dem eigenen Platz wollen wir der Favoritenrolle gerecht werden“, sagt DJK-Trainer Philipp Wolf, der auf Martin Eberz (Muskelbündelriss), Luca Durwen (Urlaub) und Philipp Weis (Studium) verzichten muss.

„Nach drei Siegen ist die DJK sicherlich Favorit. Und für uns ist der große Rasenplatz auch ungewohnt, weshalb wir zum Training noch einmal nach Sinzig gehen werden. Aber wir wollen mutig sein, auf uns schauen“, meint SC-Trainer Mirco Walser, der personell fast aus dem Vollen schöpfen kann. Cemal Ochs kehrt zurück. Nur Christoph Kläser droht, nach Handverletzung, auszufallen.

SG Niederzissen/Wehr – SV Eintracht Mendig II (Sa., 18 Uhr)

Mit sieben Punkten aus drei Partien sind beide Mannschaften hervorragend gestartet. Der Niederzissener Spielertrainer Patrick Melcher sieht die Rollen dennoch klar verteilt. „Mendig ist ganz klar der Favorit, denn noch hat die Tabelle kaum Aussagekraft. Mit drei Spielern aus der Bezirksliga und einem Florian Schlich haben sie sehr erfahrene Kräfte dazubekommen und spielen einen ruhigen guten Fußball.“ Nico Degen. Nils Groß, Simon Schäfer und Timo Lechtenböhmer werden den Hausherren wohl fehlen.

„Die guten Ergebnisse der Niederzissener überraschen mich nicht, auch wenn die Mannschaft letzte Saison gegen den Abstieg gespielt hat. Sie setzen die Vorgaben von Melcher gut und schnell um, sind bekannt für Körperlichkeit. Und wir sind gewarnt. Letztes Jahr haben wir dort nach gutem Start den ersten Bruch erlebt“, erklärt der Mendiger Coach Steven Brandt.

FC Plaidt II – SV Kripp (So., 13 Uhr)

Beide Seiten starteten mit lediglich einem Punkt aus drei Partien, sind aber weiter optimistisch. Bei der Plaidter Reserve sorgte dafür auch ein gelungener Pokalauftritt gegen die SG Ahrtal Hönningen, der letztlich 1:3 verloren ging. „Fast eine Stunde haben wir geführt gegen einen wirklich starken Gegner. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Spiel. Kripp schätze ich ähnlich stark ein, die sind stärker, als es die Tabelle gerade aussagt. Bei uns entspannt sich die Personallage weiter ein wenig“, erklärt der Plaidter Coach Daniel Mayer. „Gegen die Reserveteams aus Plaidt und Bad Bodendorf sind in den nächsten beiden Spielen sechs Punkte anvisiert. Unsere Leistung bis hierhin passt in großen Teilen, es fehlte bislang nur der letzte Biss und das Quäntchen Glück. Das wollen wir uns erarbeiten“, so der Kripper Trainer Michael Ueberbach.

SG Walporzheim/Bachem – FC Rojava Neuwied (So., 13 Uhr)

„Der Gegner ist für mich immer noch ein leeres Blatt. Nur die Ergebnisse sind bekannt. Auf jeden Fall ist es gut, Neuwied zunächst auf unserem Platz kennenzulernen. Auf jeden Fall streben wir einen Sieg an, wollen uns weiter stabilisieren. Danach stehen drei schwere und richtungweisende Spiele an“, so der Walporzheimer Trainer Lars Huther. Rojava-Trainer Raif Allak erklärt: „Wir haben hart trainiert, unsere Abläufe müssen noch besser passen. Und vor allem nach vorne müssen wir mehr Gefahr entwickeln.“ Dahingehend hofft man auch auf Stürmer Ali Hajo, der aus dem Urlaub zurück ist.

SG Eich/Nickenich/Kell – Grafschafter SG (So., 14.30 Uhr)

Die beiden A-Klassen-Absteiger sind noch in der Findungsphase. „Bei beiden Mannschaften gibt es doch einige neue Gesichter. Aber man darf die Grafschafter ganz sicher weit oben erwarten. Es wird eine spannende Partie“, schätzt der Eicher Trainer Jürgen Krayer, der in der Defensive umstellen muss. Christopher Rousek weilt nämlich im Urlaub. „Auf jeden Fall haben wir großen Respekt vor dem ungewohnten Hybridrasen in Nickenich. Aber dennoch werden wir schon versuchen, nach vorne zu spielen. Wir wollen auf jeden Fall mindestens einen Punkt holen“, macht GSG-Spielertrainer Alexander Dick deutlich. Vincenz Schneider fehlt berufsbedingt, Pedro Loureiro ist noch im Urlaub.