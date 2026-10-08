Dramatik in der Kreisliga B 7: Vom spannungsgeladenen 3:3 der SG Ahrtal Insul II bis zum eindrucksvollen Triumph der SG Dernau/Mayschoß. Spitzenreiter SC Sinzig strebt nach weiteren Erfolgen, während im Tabellenkeller die Spannung steigt.
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Die sieglosen Reserveteams der SG Ahrtal Insul und der Grafschafter SG eröffneten den zehnten Spieltag der Fußball-Kreisliga B 7 mit einem 3:3-Remis, welches keinem der Kellerkinder wirklich weiterhilft. Der SC Rhein-Ahr Sinzig will die Tabellenspitze zum zweiten Mal verteidigen und erwartet die Zweitvertretung der SG Landskrone Heimersheim.