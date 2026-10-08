Heimspiel für Primus SC Sinzig Kripp will seine Siegesserie in Eich fortsetzen Lutz Klattenberg 08.10.2026, 12:53 Uhr

i Nach der 2:4-Niederlage gegen die SG Kempenich (rechts mit Jakob Schmitt) seht für die Burgbrohler Fußballer (links Felix Hermann) nun das Derby in Oberzissen auf dem Programm. Kempenich spielt derweil zu Hause gegen Vinxtbachtal. Martin Gausmann

Dramatik in der Kreisliga B 7: Vom spannungsgeladenen 3:3 der SG Ahrtal Insul II bis zum eindrucksvollen Triumph der SG Dernau/Mayschoß. Spitzenreiter SC Sinzig strebt nach weiteren Erfolgen, während im Tabellenkeller die Spannung steigt.

Die sieglosen Reserveteams der SG Ahrtal Insul und der Grafschafter SG eröffneten den zehnten Spieltag der Fußball-Kreisliga B 7 mit einem 3:3-Remis, welches keinem der Kellerkinder wirklich weiterhilft. Der SC Rhein-Ahr Sinzig will die Tabellenspitze zum zweiten Mal verteidigen und erwartet die Zweitvertretung der SG Landskrone Heimersheim.







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