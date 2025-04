In der Fußball-Kreisliga B 8 plant Verfolger TuS Kottenheim einen Sieg gegen Schlusslicht SG Inter Sinzig/Bad Breisig II fest ein. Tabellenführer SG Dernau/Mayschoß erwartet gegen den die Mayener Reserve mehr Gegenwehr. Und die SG Walporzheim/Bachem hat das Spitzenduo im Blick und erwartet den TuS Oberwinter II. Im Tabellenkeller will der SV Oberzissen II im Duell der Reserveteams gegen die SG Westum/Löhndorf II den nächsten Erfolg.

SG Dernau/Mayschoß – TuS Mayen II (Fr., 20 Uhr)

„Wir müssen einfach weiter gewinnen, auch mit Blick auf die Konkurrenz, die vermeintlich leichtere Spiele hat. Wir erwarten eine junge und spielfreudige Mannschaft“, sagt der Dernauer Coach Michael Radermacher vor dem Heimspiel auf dem Kunstrasenplatz in Merzbach. Mayens Trainer Michael Brodam hat Respekt: „Dernau war, aus den Erfahrungen des Hinspiels (2:5), die bislang reifeste Mannschaft. Wir gehen mit realistischen Erwartungen in das Spiel beim Spitzenreiter.“ Zumal mit Michael Rörig und Niklas Schweitzer zwei Innenverteidiger fehlen werden.

SV Oberzissen II – SG Westum/Löhndorf II (Sa., 17.30 Uhr)

Drei Spiele, drei Siege und 20:0 Tore: Der SVO ist auf dem Weg aus dem Tabellenkeller. Vor dem richtungweisenden Derby gegen die Niederzissener kommt die Westumer Reserve. „Unser sicherlich stärkster Gegner nach der Winterpause. Aber wir wollen an die Leistungen anknüpfen. Natürlich haben wir Niederzissen schon im Hinterkopf. Da kann sich einiges entscheiden“, sagt SVO-Coach Luca Beyermann, der keine Personalprobleme hat. Westum-Trainer Martin Münch ist entspannt: „Wir wissen, dass Oberzissen in dieser Formation wenig mit einer B-Klassen-Mannschaft zu tun hat. Da stehen durch die Bank gestandene Spieler auf dem Platz, mit Erfahrungen aus A-Klasse oder Bezirksliga. Aber wir können jeden ärgern, so selbstbewusst sind wir.“

SV Eintracht Mendig II – SG Niederzissen/Wehr (So., 17.30 Uhr)

Im Hinspiel knöpften die Niederzissener Mendig nach vier Startsiegen beim 1:1 den ersten Punkt ab. „Wir sind wieder sicherlich nicht chancenlos, auch wenn es personell eng bleibt. Wir schauen auf uns, das nächste Spiel und wen wir um uns herum noch mit hineinreißen können. Dass Oberzissen Druck machen würde, war mir klar. Das überrascht nicht“, sagt Niederzissens Coach Bernd Hartung. Der Mendiger Trainer Steven Brandt muss auf Stürmer Tom Tiede verzichten und sagt: „Wir stehen jetzt im absoluten Niemandsland der Tabelle. Aber die Leistung letzte Woche war trotz Niederlage ein deutlicher Fortschritt. Wir wollen die Saison mit Anstand zu Ende bringen und auch wieder gewinnen. Mit Niederzissen besteht auch noch eine kleine offene Rechnung.“

Grafschafter SG II – SC Rhein-Ahr Sinzig (So., 12 Uhr)

Einige SC-Akteure und auch Trainer Mirco Walser sind ehemalige Grafschafter, so birgt diese Partie immer etwas Brisanz. Und mit Maximilian Eisenhut wird zur nächsten Saison ein weiterer Spieler von der GSG zum SC wechseln. Stürmer Eisenhut kommt in dieser Spielzeit auf fünf Einsätze für die Grafschafter, war zuletzt eher dem Football zugetan. Eisenhut ist bis Sommer Kicker beim Team der Düsseldorf Rhein Fire. „Man kennt sich, aber so besonders ist diese Partie dann auch nicht. Und wir müssen uns auf uns konzentrieren, in Sachen Aufstellung sehr improvisieren“, sagt Walser. Ricardo Rennesland ist nach Außenbandriss bereits der siebte längerfristige Ausfall bei den Sinzigern. GSG-Trainer Bernhard Zöllner wird nach Platzverweis in der Vorwoche das Derby nicht live verfolgen können, ist aber vorsichtig optimistisch: „Die Beteiligung im Training war hoch, die Konzentration ist da. Und wir müssen Punkte sammeln, es wird nicht mehr so viele Möglichkeiten geben. Sinzig war im Hinspiel auch schlagbar, nur haben wir da eines unserer schlechtesten Spiele gezeigt.“

TuS Kottenheim – SG Inter Sinzig/Bad Breisig II (So., 14.30 Uhr)

Eigentlich steht nur die Frage nach der Höhe des Kottenheimer Sieges im Raum. „Wieder liegt der Fokus auf uns. Wir wollen es seriös gestalten und dann sehen wir weiter“, sagt TuS-Spielertrainer David Schmitz. Inter-Coach Erol Sonay sagt: „Vor Jahren ist mir mit Unkelbach gegen Oberzissen mal in ähnlicher Situation eine Überraschung gelungen. Und es stehen nach dem Zuckerfest sicherlich zwei, drei Spieler mehr zur Verfügung. Wir versuchen einfach unser Bestes.“

SV Kripp – SG Ahrtal Insul (So., 14.30 Uhr)

Zuletzt gelang den Krippern im Kellerduell bei der SG Niederzissen der erste Punktgewinn des Jahres. Für die Ahrtaler setzte es zwei Niederlagen in den Spitzenspielen gegen Dernau und Walporzheim, der zweite Platz ist damit zunächst außer Reichweite. „Trotzdem sind die Ahrtaler ganz sicher ein sehr schwerer Gegner. Wir brauchen natürlich noch weitere Punkte, es kann ganz eng werden im Tabellenkeller. Personell geht es weiter Stück für Stück aufwärts“, sagt der Kripper Trainer Mario Brötz.

SG Walporzheim/Bachem – TuS Oberwinter II (So., 14.30 Uhr)

Die Walporzheimer haben alle ihre vier Partien nach der Winterpause gewonnen und sind dem Spitzenduo auf den Fersen. „Es kann eine wirklich spannende Saisonschlussphase geben. Oben wie unten. Wir werden die Oberwinterer nach dem 1:1 im Hinspiel sicherlich nicht unterschätzen und wissen um deren Stärken bei ruhenden Bällen“, sagt SG-Trainer Lars Huther. TuS-Trainer Dennsi Karpp hat Sorgen: „Die Personallage ist angespannt. Und wir müssen aufpassen, sind noch nicht durch. Mit einem Punkt wie im Hinspiel wären wir wohl zufrieden, aber die Ausgangslage ist eine andere.“