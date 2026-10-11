In der Kreisliga B 7 war es kein gutes Wochenende für die Heimmannschaften: Nur ein Heimsieg, dafür vier Auswärtserfolge. Kripp und Dernau/Mayschoß lauern auf den Spitzenplatz. Besondere Schicksale: Sinzigs Spielmacher verletzt sich schwer.
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In der Fußball-Kreisliga B 7 hat es am zehnten Spieltag nur einen Heimsieg, aber gleich vier Auswärtserfolge gegeben. Und aufgrund eines 1:1-Remis von Tabellenführer SC Rhein-Ahr Sinzig gegen die SG Landskrone Heimersheim II ist die Spitze wieder etwas enger zusammengerückt.