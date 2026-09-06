Walporzheimer 3:3 nach 2:0
Kripp entscheidet das Topspiel gegen Brohl für sich
Den Ball sicher in den Händen hat der Kripper Torwart Mario Naaß. Der SV entschied das Topspiel gegen die SG Vinxtbachtal Brohl
Den Ball sicher in den Händen hat der Kripper Torwart Mario Naaß. Der SV entschied das Topspiel gegen die SG Vinxtbachtal Brohl mit 2:1 für sich.
Martin Gausmann

In der Fußball-Kreisliga B 7 sorgten unerwartete Punktverluste und spannende Wendungen für Aufsehen. Spitzenreiter strauchelt, Aufsteiger brilliert. Überraschende Torschützen und enge Duelle prägen den Spieltag.

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In der Fußball-Kreisliga B 7 geht es an der Tabellenspitze hoch her. Die SG Walporzheim/Bachem musste als Tabellenführer die ersten Punkte abgeben und kam gegen die SG Kempenich/Spessart nicht über ein 3:3 hinaus. Auch die SG Vinxtbachtal Brohl ging erstmals in dieser Spielzeit nicht als Sieger vom Platz und unterlag beim SV Kripp mit 1:2.
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