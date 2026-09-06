Walporzheimer 3:3 nach 2:0 Kripp entscheidet das Topspiel gegen Brohl für sich Lutz Klattenberg 06.09.2026, 18:27 Uhr

i Den Ball sicher in den Händen hat der Kripper Torwart Mario Naaß. Der SV entschied das Topspiel gegen die SG Vinxtbachtal Brohl mit 2:1 für sich. Martin Gausmann

In der Fußball-Kreisliga B 7 sorgten unerwartete Punktverluste und spannende Wendungen für Aufsehen. Spitzenreiter strauchelt, Aufsteiger brilliert. Überraschende Torschützen und enge Duelle prägen den Spieltag.

In der Fußball-Kreisliga B 7 geht es an der Tabellenspitze hoch her. Die SG Walporzheim/Bachem musste als Tabellenführer die ersten Punkte abgeben und kam gegen die SG Kempenich/Spessart nicht über ein 3:3 hinaus. Auch die SG Vinxtbachtal Brohl ging erstmals in dieser Spielzeit nicht als Sieger vom Platz und unterlag beim SV Kripp mit 1:2.







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