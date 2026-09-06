In der Fußball-Kreisliga B 7 sorgten unerwartete Punktverluste und spannende Wendungen für Aufsehen. Spitzenreiter strauchelt, Aufsteiger brilliert. Überraschende Torschützen und enge Duelle prägen den Spieltag.
Lesezeit 3 Minuten
In der Fußball-Kreisliga B 7 geht es an der Tabellenspitze hoch her. Die SG Walporzheim/Bachem musste als Tabellenführer die ersten Punkte abgeben und kam gegen die SG Kempenich/Spessart nicht über ein 3:3 hinaus. Auch die SG Vinxtbachtal Brohl ging erstmals in dieser Spielzeit nicht als Sieger vom Platz und unterlag beim SV Kripp mit 1:2.