Auf der Zielgerade hat die Fußball-Kreisliga B 8 neben Spannung auch sehr viele Tore zu bieten. Ganze 52 Treffer waren es an diesem Wochenende in den sieben Partien. Keine Überraschungen gab es dabei an der Spitze. Die SG Dernau/Mayschoß und der TuS Kottenheim gewannen ihre Spiele, wenn auch in unterschiedlicher Weise.

Am Tabellenende sammeln die gefährdeten Teams weiter fleißig Punkte. Ein gelungenes Debüt feierte Interimstrainer Patrick Warmbier beim TuS Oberwinter II mit einem 3:0 bei der SG Westum/Löhndorf II. Die SG Niederzissen/Wehr wies die SG Ahrtal Insul in die Schranken und der SV Oberzissen setzte seine Siegesserie fort.

SG Walporzheim/Bachem – Grafschafter SG II 6:3 (1:1)

„Es war schwach von beiden Seiten. Etwas dem Wetter angepasst, alles ging zu langsam. Nach der Pause haben wir uns mehr bemüht und dann auch die Tore gemacht. Dann war es auch verdient, aber insgesamt wirklich eher ein lauer Sommerkick“, fasste Walporzheim-Trainer Lars Huther zusammen. „Der Knackpunkt lag vor dem 3:1. Sekunden vorher besteht die Chance zum Ausgleich. Dann wäre vielleicht noch etwas gegangen“, sagte GSG-Trainer Bernhard Zöllner.

Tore: 1:0 Dardan Ademi (11.), 1:1 Ibrahim Sleei (23.), 2:1 Emilio Ehlen (46.), 3:1, 4:1 Jan van Weenen (49., 53.), 4:2 Moritz Radermacher (70.), 5:2 Belmin Muric (80.), 5:3 Tom Frank (86., Handelfmeter), 6:3 van Weenen (90.+3). Besonderheiten: Gelb-Rote Karte gegen den GSGler Ibrahim Sleei wegen wiederholten Foulspiels (35.). Gelb-Rote Karte gegen den Walporzheimer Belmin Muric wegen wiederholten Meckerns (90.).

SV Kripp – TuS Kottenheim 1:2 (0:1)

„Wir hätten einen Punkt verdient gehabt. Der TuS bewies zweimal viel Kaltschnäuzigkeit, wir dagegen halt nur einmal. Es bleibt spannend“, erklärte der Kripper Trainer Mario Brötz. „Es war kein einfaches Spiel. Wir haben ein Chancenplus, lassen vieles aber etwas leichtfertig aus. Trotzdem war es verdient und der zweite Platz ist uns nun sicher“, sagte TuS-Spielertrainer David Schmitz.

Tore: 0:1 Gordon Kopp (41.), 1:1 Nils Meyer (55.), 1:2 Matthias Tutas (65.). Besonderheit: Malte Wedemeyer schießt Foulelfmeter links am Tor vorbei (75.).

SV Eintracht Mendig II – SC Rhein-Ahr Sinzig 5:8 (1:4)

„Nach vorne haben wir überragend gespielt. Eigentlich mag ich so Ergebnisse nicht. Aber in dieser Saisonphase kann man dann auch über das Defensive hinwegschauen“, erklärte der Sinziger Trainer Mirco Walser. „Wer Mendig dieser Tage sieht, sieht Spektakel und viele Tore. Leider kaum zu unseren Gunsten“, bewies Mendigs Coach Steven Brandt Galgenhumor.

Tore: 1:0 Martin Fritz Breil (6.), 1:1 Janek Braun (12., Eigentor), 1:2 Schiar Mohamed (27.), 1:3 Leon Cem Özedmir (41.), 1:4, 1:5 Mohamed (45., 50.), 1:6 Justin Risch (55.), 1:7 Leon Henk (58.), 2:7 Alexander Court (62.), 3:7 Breil (76.), 4:7 Felix Birk (85.), 4:8 Daniel Schäfer (88.), 5:8 Tom Tiede (90.).

SV Oberzissen II – TuS Mayen II 5:1 (2:0)

Der siebte Streich in Serie für Oberzissen. „Wir haben von Anfang an dominiert und absolut verdient das Spiel gewonnen“, lobte SVO-Trainer Luca Beyermann sein Team. „Uns begleitet das Thema mit den Standardgegentoren durch die Rückrunde. Zwei Elfmeter und ein direkter Freistoß. Aber insgesamt war unser Spiel zu sehr mit Fehlern behaftet“, meinte Mayens Trainer Michael Brodam.

Tore: 1:0, 2:0 Lukas Groß (10., 41., Foulelfmeter), 2:1 Frederik Heusel (59.), 3:1, 4:1 Groß (78., Foulelfmeter), 82.), 5:1 Eric Naumann (84.).

SG Niederzissen/Wehr – SG Ahrtal Insul 4:1 (1:1)

„Ein verdienter Sieg. Wir haben Vollgas-Fußball gezeigt und dabei auch endlich die Tore gemacht. Eine wirklich gute Mannschaftsleistung“, freute sich der Niederzissener Trainer Bernd Hattung. Tore: 1:0 Pascal Schmidgen (33.), 1:1 Steffen Thelen (40.), 2:1 Marco Schwarz (48.), 3:1 Lukasz Dymiter (82.), 4:1 Luc Yannik Nickel (84.).

SG Westum/Löhndorf II – TuS Oberwinter II 0:3 (0:2)

„Das war sehr enttäuschend. Eine wirklich schwache Leistung von uns, auch kämpferisch einfach zu wenig. Und Oberwinter hat es einfach auch sehr gewollt“, meinte der Westumer Coach Martin Münch. „Wir waren sehr diszipliniert. Die Tore fielen zu günstigen Zeitpunkten und mit einer Umstellung nach 20 Minuten hatten wir auch die gefährlichen Diagonalbälle des Gegners im Griff“, lobte TuS-Interimstrainer Patrick Warmbier nach seinem erfolgreichen Debüt. Tore: 0:1 Niclas Schreiber (1.), 0:2 Roman Wagner (16.), 0:3 Tim Herrscher (52.).

SG Dernau/Mayschoß – SG Inter Sinzig/Bad Breisig II 13:0 (6:0)

Erwartungsgemäß hatte der Tabellenführer gegen das punktlose Schlusslicht keinerlei Probleme. „Wir mussten diese drei Punkte holen und haben sie geholt. Mehr gibt es nicht zu sagen“, meinte der Dernauer Trainer Michael Radermacher. Gleich sieben Treffer gingen auf das Konto von Florian Jacobs (2., 17., 34., 38., 47., 70., 78.). Mit vier Treffern (5., 73., 83., 89.) baute Paul Gemein die Führung in der Torjägerliste aus. Die weiteren Tore erzielten Julian Keutgen (54.) und Bastian Jacobs (67.).