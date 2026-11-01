SV verkraftet schnelles 0:1
Kripp besiegt Sinzig und feiert Herbstmeisterschaft
Kripps Torschütze Luca Kohlhaas (rechts) im Laufduell mit Sinzigs Julian Schnitzler – der SV gewann das Spitzenspiel mit 3:1 und
Kripps Torschütze Luca Kohlhaas (rechts) im Laufduell mit Sinzigs Julian Schnitzler – der SV gewann das Spitzenspiel mit 3:1 und ist Herbstmeister der Kreisliga B 7.
Martin Gausmann

Letzter Hinrundenspieltag in der Kreisliga B 7: Der SV Kripp thront als Herbstmeister, während Burgbrohl nach einem 1:5 gegen Eich den Anschluss verliert. Maximilian Leiss brilliert mit einem Dreierpack.

Lesezeit 3 Minuten
Der SV Kripp ist Herbstmeister der Fußball-Kreisliga B 7 und hat dabei sogar noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Die Kripper setzten sich im Spitzenspiel gegen den SC Rhein-Ahr Sinzig nach Rückstand mit 3:1 durch. Erster Verfolger ist die SG Vinxtbachtal Brohl, die 3:2 gegen die SG Walporzheim/Bachem siegte.
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