SV verkraftet schnelles 0:1 Kripp besiegt Sinzig und feiert Herbstmeisterschaft Lutz Klattenberg 01.11.2026, 18:40 Uhr

i Kripps Torschütze Luca Kohlhaas (rechts) im Laufduell mit Sinzigs Julian Schnitzler – der SV gewann das Spitzenspiel mit 3:1 und ist Herbstmeister der Kreisliga B 7. Martin Gausmann

Letzter Hinrundenspieltag in der Kreisliga B 7: Der SV Kripp thront als Herbstmeister, während Burgbrohl nach einem 1:5 gegen Eich den Anschluss verliert. Maximilian Leiss brilliert mit einem Dreierpack.

Der SV Kripp ist Herbstmeister der Fußball-Kreisliga B 7 und hat dabei sogar noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Die Kripper setzten sich im Spitzenspiel gegen den SC Rhein-Ahr Sinzig nach Rückstand mit 3:1 durch. Erster Verfolger ist die SG Vinxtbachtal Brohl, die 3:2 gegen die SG Walporzheim/Bachem siegte.







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