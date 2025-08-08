Die 13 Vereine aus der B3-Staffel kommen aus dem Kreis Neuwied. Aufsteiger FC Rojava muss dagegen mit der ungeliebten B7-Staffel vorliebnehmen. Die 19 B-Ligisten aus dem Landkreis Neuwied starten, bis auf Ellingen II, dieses Wochenende in die Saison.

Die 19 B-Ligisten aus dem Landkreis Neuwied verteilen sich in der Saison 25/26 auf vier Staffeln.

B1

Nachdem die letzten vier Testspiele alle gewonnen wurden (26:2 Tore), ging der Pflichtspielauftakt für die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II in der ersten Pokalrunde beim FSV Kroppach mit 1:6 gehörig in die Hose. Beim Ligastart will es die Elf um Spielertrainer Kevin Herrmann bei den Spfr Daaden besser machen (So., 13 Uhr).

B3

Alle 13 Vereine dieser Staffel kommen aus dem Kreis Neuwied, sodass diese Liga doch stark an die „alte“ B Nord erinnert. Bereits am Donnerstagabend „eröffnete“ der SV Melsbach und der SV Rheinbreitbach II die Staffel. Beide Teams mussten in der ersten Kreispokalrunde jüngst die Segel streichen, auf dem Melsbacher Kunstrasen hatte Aufsteiger SV Rheinbreitbach das bessere Ende für sich. Der Liganeuling drehte einen 0:2-Pausenrückstand in der Schlussviertelstunde in einen 4:2-Auswärtssieg. Tim Becker (19.) und Jannis Ewen (22.) brachten die Melsbacher in Führung, Rheinbreitbach II glich per Doppelschlag durch Nico Stefan Wolter (73.) und Vincenso Amoroso (74.) aus. Für den Auswärtserfolg sorgten Louis Seibert (77.) und der eingewechselte Jose Manuel Secanellas Correa (90.+5).

Der Aufsteiger VfB Linz II, der sich im Kreispokal dem CSV Neuwied nach einer spektakulären Partie mit 5:7 nach Verlängerung geschlagen geben musste, hat es mit der SG Feldkirchen/Hüllenberg zu tun, bei der Oliver Schuh das Traineramt von Stefan Linnig übernommen hat (So., 12 Uhr). Der SV Windhagen II und der TuS Asbach II treffen zum zweiten Mal in Folge aufeinander (So., 12 Uhr). Im Pokal siegte die TuS-Reserve mit 2:1. Dennoch war der Asbacher Co-Trainer Tim Brauer nicht zufrieden: „Es war keine schöne Partie, da wir uns zu sehr der Spielweise des Gegners angepasst haben. Es gibt noch etliche Defizite, die wir im Training aufarbeiten müssen, um in der Saison konkurrenzfähig zu sein.“ Die SG St. Katharinen/Vettelschoß II war im Kreispokal chancenlos gegen den A-Ligisten FV Rheinbrohl (1:6).

Auch gegen die SG Neuwied ist die Bezirksliga-Reserve nur Außenseiter (So., 13 Uhr in Vettelschoß): Die Neuwieder haben sich ordentlich verstärkt und überzeugten nicht nur beim 3:1 im Pokal gegen die SG Grenzbachtal, sondern auch beim vorangegangenen 7:0-Testspielsieg bei der SG Maischeid.

Nicht nur das Pokalmatch gegen Linz II endete nach 90 Minuten 5:5, sondern auch das letzte Testspiel des CSV Neuwied gegen die SG Grenzbachtal. Gegen den SV Rengsdorf, der am Mittwoch im Pokal 0:6 gegen den SSV Heimbach-Weis verlor, sollte sich die Neuwieder Abwehr diesmal sattelfester präsentieren, wenn der Saisonauftakt erfolgreich gestaltet werden soll (So., 14.30 Uhr in Feldkirchen). Der FV Rot-Weiß Erpel will unter dem neuen Trainer Erich Langhard nicht wieder wie in der Vorsaison bis zum letzten Spieltag zittern müssen. Mit den Kickers Westerwald Buchholz kommt jedoch eine ambitionierte Mannschaft nach Erpel, die sich von der 0:4-Niederlage im Kreispokal gegen den FC Lion’s Ransbach nicht aus der Bahn werfen lassen möchte (So., 14.30 Uhr). Die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth II ist zum Auftakt spielfrei.

B4

Die SG Maischeid/Thalhausen konnte unter der Woche Selbstvertrauen tanken durch den 2:0-Sieg im Pokal gegen Erpel, während die SG Nauort/Ransbach mit 3:4 beim Aufsteiger FC Kosova Montabaur II unterlag (So., 14.30 Uhr in Thalhausen). Mit der SG Grenzbachtal Roßbach/Mündersbach/Marienhausen und dem FV Engers II treffen zwei Teams aufeinander, die in der vergangenen Saison als Dritter jeweils nur knapp den Aufstieg verpasst haben und nun einen neuen Anlauf nehmen (So., 15 Uhr in Marienhausen). Während Engers im Pokal den A-Ligisten SG Unterwesterwald mit 4:3 besiegte, war SGG-Coach Mario Strnad nach dem 1:3 gegen die SG Neuwied bedient: „Eine desolate und nicht akzeptable Leistung meiner Mannschaft.“ In der Vorsaison kämpften die SG Puderbach/Daufenbach/Urbach-Dernbach/Raubach/Wienau und die SG Haiderbach/Sessenbach noch in der A-Klasse um Punkte, nun kommt es eine Etage tiefer direkt am ersten Spieltag zum Duell der Absteiger, die beide zu den heißesten Anwärtern auf den Aufstieg zählen (So., 15.15 Uhr in Raubach).

B7

Der FC Rojava Neuwied durfte sich nach seiner ersten Saison im Spielbetrieb über den nachträglichen Aufstieg freuen. Weniger erfreut wird man bei den Neuwiedern nach der Veröffentlichung der Staffeleinteilung gewesen sein: Der FC Rojava wurde als einziger Verein aus dem Kreis Westerwald/Wied der Kreisliga B7 zugeordnet, die sonst nur aus Mannschaften aus dem Rhein/Ahr-Kreis besteht. Zum Auftakt hat der Aufsteiger Heimrecht gegen die SGL Heimersheim II (So., 15 Uhr in Block).