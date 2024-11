Simmern/Cochem. Spitzenreiter Strimmig ist am elften Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 ein weiteres Mal tadellos geblieben und baute seinen Vorsprung an der Spitze wieder auf fünf Punkte auf Verfolger Hunsrückhöhe (2:2 in Morscheid) aus. Lokalrivale Peterswald-Löffelscheid ist derweil nach einem Auswärtssieg in Gonzerath die Mannschaft der Stunde.