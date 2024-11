Kreisliga B Staffel 12: Eifelhöhe, Vordereifel II und Auderath ziehen am zwölften Spieltag den Kürzeren Kreisliga B Staffel 12: Reihum Niederlagen für das COC-Trio 27.10.2024, 21:47 Uhr

i Die SG Eifelhöhe (in Schwarz) hatte in Gevenich trotz einiger guter Tormöglichkeiten gegen die SG Bongard/Waldkönigen beim 1:3 das Nachsehen und rutschte auf Rang drei in der Tabelle ab. Foto: Alfons Benz Alfons Benz

Am zwölften und vorletzten Spieltag der Hinrunde der Fußball-Kreisliga B Staffel 12 hat es reihum Niederlagen für das COC-Trio Eifelhöhe, Auderath und Vordereifel II gesetzt.

SG Eifelhöhe – SG Bongard/ Waldkönigen 1:3 (0:1). In Gevenich unterlag Eifelhöhe überraschend und rutschte auf Rang drei ab. Trainer Tobias Stephan trauerte einigen guten Torchancen nach, die Gäste waren deutlich effizienter als sein Team: „Wir waren in Summe im Passspiel und im Torschuss zu ungenau und phasenweise auch zu brav in den Zweikämpfen.

