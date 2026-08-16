100 Jahre FC Peterswald Kranz knipst viermal gegen Altstars des 1. FC Köln Sascha Wetzlar 16.08.2026, 09:27 Uhr

i Ex-Nationalspieler Stephan Engels (links) kam mit der Traditionsmannschaft des 1. FC Köln zum 100. Geburtstag des FC Peterswald-Löffelscheid und feierte mit seinem FC-Assen einen 15:4-Sieg gegen eine regionale Ü40-Auswahl um den Zeller Sascha Schmitz. Sascha Wetzlar

Schöne Kulisse, schönes Spiel: Am 100. Geburtstag des FC Peterswald-Löffelscheid hat die Traditionsmannschaft des 1. FC Köln mit 15:4 gegen eine regionale Ü40-Auswahl gewonnen. Bei der Auswahl stach der frühere Torjäger der SG Bremm hervor.

100 Jahre FC Peterswald-Löffelscheid, das ist gebührend gefeiert worden. Am Jubiläumswochenende beging der Verein auf dem Sportplatz zwischen den beiden Ortschaften sein an Jahren dreistelliges Bestehen. Den absoluten sportlichen Höhepunkt gab es am Samstagabend.







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