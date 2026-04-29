Kreisliga B Staffel 8 Kracher in Wanderath, Abstiegsduell in Düngenheim Daniel Fischer 29.04.2026, 17:00 Uhr

i Im Hinspiel kam der SV Laubach II (in Rot) beim TuS Hausen mit 0:6 unter die Räder. Nun strebt der Tabellenneunte aus der Vordereifel am Sonntag (12 Uhr) Wiedergutmachung gegen den Vierten Hausen an. Jörg Niebergall

Zwei Partien stechen am 23. Spieltag der B Staffel 8 heraus: Am Freitag empfängt der Tabellenzweite Vordereifel Kirchwald den Ersten Ahrtal Hönningen – und am Sonntag kommt es zum Abstiegsduell zwischen der SG Brohlbachtal und der SG Weiler/Boos.

Äußerst spannend dürfte es am 23. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 zugehen. Während oben der Spieltag mit dem Aufstiegsduell zwischen der FSG Vordereifel Kirchwald und der SG Ahrtal Hönningen am Freitagabend eröffnet wird, stehen sich im Tabellenkeller die SG Brohlbachtal und die SG Weiler/Boos gegenüber.







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