Die DJK Kruft/Kretz hat das Spitzenspiel in der B Staffel 8 mit 5:3 beim Tabellenführer TuS Hausen gewonnen und sich auf Rang zwei verbessert. Die Liga ist super-eng, Platz eins und sechs trennen vor Spieltag elf nur noch vier Punkte.
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Gleich zwei Nachholspiele haben unter der Woche in der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 angestanden: Im Spitzenspiel setzte sich Kruft/Kretz mit 5:3 bei Tabellenführer Hausen durch und liegt als Zweiter nur noch einen Punkt hinter Hausen. Eifelhöhe gewann zudem 2:1 gegen Schlusslicht Buchholz und verbesserte sich auf Rang acht.