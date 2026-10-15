Kreisliga B Staffel 8 Kowalski-Dreierpack: Kruft/Kretz triumphiert in Hausen Michael Bongard 15.10.2026, 12:52 Uhr

i Jubel bei der DJK Kruft/Kretz: Das Team um Kapitän Noah Nittenwilm (rechts) und Torjäger Kevin Kowalski (Zweiter von rechts) gewann das Spitzenspiel beim Tabellenführer TuS Hausen nach einem 2:3-Rückstand noch mit 5:3. Kowalski (nun 18 Saisontore) traf dabei dreimal, Nittenwilm einmal. Kruft verbesserte sich auf Rang zwei. Jörg Niebergall

Die DJK Kruft/Kretz hat das Spitzenspiel in der B Staffel 8 mit 5:3 beim Tabellenführer TuS Hausen gewonnen und sich auf Rang zwei verbessert. Die Liga ist super-eng, Platz eins und sechs trennen vor Spieltag elf nur noch vier Punkte.

Gleich zwei Nachholspiele haben unter der Woche in der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 angestanden: Im Spitzenspiel setzte sich Kruft/Kretz mit 5:3 bei Tabellenführer Hausen durch und liegt als Zweiter nur noch einen Punkt hinter Hausen. Eifelhöhe gewann zudem 2:1 gegen Schlusslicht Buchholz und verbesserte sich auf Rang acht.







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