Mit einem 3:0-Auswärtssieg beim SV Kripp hat sich die SG Dernau/Mayschoß zum Meister der Fußball-Kreisliga B 8 gekrönt. Aber auch bei Verfolger TuS Kottenheim ist die Freude groß. Die Kottenheimer folgen den Dernauern nach einem 7:2-Sieg beim SV Oberzissen II in die A-Klasse, zählen in der Quotiententabelle nämlich zu den besten Tabellenzweiten der B-Klassen.

Am Tabellenende wurde dem Abstiegskampf die Spannung am Vortag entzogen. Durch den Abstieg der Grafschafter SG aus der A-Klasse muss auch die Reserve absteigen. Die noch gefährdeten Teams des SV Kripp und des TuS Oberwinter II mussten so nicht mehr bangen. Sportlich gesehen hätte es die Oberwinterer erwischt, die bei der SG Ahrtal Insul 0:5 unterlagen.

SV Kripp – SG Dernau/Mayschoß 0:3 (0:1)

Riesenjubel bei den Gästen, die noch lange auf dem Kripper Kunstrasenplatz ausharrten und anschließend mit dem Fanbus die Fahrt nach Dernau antraten. „Wir haben es geschafft. Wieder ein verdienter Sieg. Eine tolle Saison, die wir nun gebührend feiern werden“, jubelte Meistertrainer Michael Radermacher. „Zum Glück haben wir nun keine Punkte mehr benötigt. Wir haben gut dagegen gehalten, aber letztlich war Dernau zu stark. Glückwunsch zur Meisterschaft“, sagte Kripps Coach Mario Brötz.

Tore. 0:1 Julian Schnitzler (24.), 0:2 Florian Jacobs (62.), 0:3 Bastian Jacobs (76.). Besonderheit: Gelb-Rote Karte gegen den Dernauer Florian Jacobs nach wiederholten Foulspiels (82.).

SV Eintracht Mendig II – Grafschafter SG II 6:4 (2:0)

Durch den Abstieg der ersten Mannschaft war das Grafschafter Schicksal bereits besiegelt und die GSG-Reserve stand als zweiter Absteiger fest. Rein sportlich hätte die Niederlage nicht zum Abstieg geführt. „Es ist dann einfach sehr bitter, wenn es so zu Ende geht. Wir haben uns dennoch richtig reingehängt, Mendig hatte auch Bock zu kicken. Defensiv war es auf beiden Seiten etwas nachlässig, aber das Engagement war da. Das kann man von einigen anderen Vereinen in anderen Klassen nicht gerade behaupten“, sagte GSG-Trainer Bernhard Zöllner. Mendigs Coach Steven Brandt meinte: „Willst du vorne und hinten viele Tore sehen, musst du Mendig sehen. Es war ein Sommerkick. Für den Gegner war der Abstieg im Vorfeld natürlich bitter. Wir sind froh, dass wir nun einen Strich unter diese Rückrunde machen können.“

Tore: 1:0 Martin Fritz Breil (24.), 2:0 Matthias Limbach (40.), 3:0 Tom Tiede (49.), 3:1 Robin Birkenfeld (59.), 4:1 Martin Alef (61.), 4:2 Birkenfeld (68.), 5:2 Tom Tiede (72.), 5:3, 5:4 Timon Schabe (76., 82.), 6:2 Breil.

SG Ahrtal Insul – TuS Oberwinter II 5:0 (2:0)

Die SG Ahrtal blieb diese Saison zu Hause ungeschlagen. Gegen die TuS-Reserve hatte man kaum Probleme. „Ein verdienter Sieg und ein schöner Abschluss“, befand Ahrtal-Trainer Marcel Zimmermann. „Wir haben uns echt vorgenommen und wollten es trotz der Nachricht des Grafschafter Abstieges aus eigener Kraft schaffen. Eine halbe Stunde sah es auch ganz gut aus, dann bringt uns ein fragwürdiger Elfmeter etwas aus dem Konzept. Wir sind natürlich froh über den Klassenverbleib, auch wenn wir es sportlich am Ende nicht geschafft haben“, meinte TuS-Trainer Patrick Warmbier.

Tore: 1:0 Lukas Minwegen (33., Foulelfmeter), 2:0 Casimir Böhle (34.), 3:0 Leon Wurst (59.), 4:0 L. Minwegen (63.), 5:0 Philip Minwegen (90.).

SG Niederzissen/Wehr – TuS Mayen II 1:0 (0:0)

Simon Schäfer kam und wendete zwei Minuten nach seiner Einwechslung ein torloses Spiel zum Guten für die Gastgeber. Der Treffer des Tages durch Schäfer fiel in der 78. Minute. „Letzte Woche ist viel von der Mannschaft abgefallen, es war schwer, heute wieder hochzufahren. Dennoch haben wir den vierten Erfolg in Serie eingefahren. Wir sind alle sehr zufrieden“, freute sich der Niederzissener Trainer Bernd Hartung.

„Wir waren heute ein guter Gast und haben nach vorne wenig Krawall gemacht. Wir hingen seit Wochen im Niemandsland der Tabelle fest, das hat man bei allem Engagement auch gemerkt“, erklärte der Mayener Trainer Michael Brodam.

SG Walporzheim/Bachem – SG Inter Sinzig/Bad Breisig II 13:1 (7:1)

„Es war der Abschluss, den wir haben wollten. Mit Platz drei sind wir sehr zufrieden nach dieser Saison. Man muss dem Gegner die Fairness hoch anerkennen, nachdem sie jede Woche solche Ergebnisse hinnehmen mussten“, meinte Walporzheim-Coach Lars Huther. Tore: 1:0 Lutz Creuzberg (2.), 2:0 Fabio Koch (3.), 3:0 Munzur Yüksel (14.), 4:0 Creuzberg (15.), 4:1 Mehmet Özan (17.), 5:1 Dardan Ademi (20.), 6:1 Yüksel (42., Foulelfmeter), 7:1 Lars Hammerschmidt (45.), 8:1 Creuzberg (51.), 9:1, 10:1 Luke Huther (68., 71.), 11:1 Fabio Koch (82.), 12:1 Emilio Ehlen (86.), 13:1 Ademi (90.).

SV Oberzissen II – TuS Kottenheim 2:7 (1:3)

Über 100 Kottenheimer Fans unterstützen ihre Mannschaft in Oberzissen lautstark auf dem Weg zum Aufstieg. Der TuS-Sieg gestaltete sich nur in der Frühphase noch schwierig. „Über 90 Minuten geht das Ergebnis komplett klar. Kompliment an die Mannschaft für dieses Jahr, ein großes Danke an die Unterstützer. Im Verein bewegt sich derzeit wirklich viel. Wir genießen jetzt den Abend und freuen uns auf die A-Klasse“, jubelte TuS-Spielertrainer David Schmitz.

i Der TuS Kottenheim jubelt über den Aufstieg in die A-Klasse. David Hilger

SVO-Trainer Luca Beyermann sah die Niederlage sportlich: „Die einen sind nicht abgestiegen, die anderen aufgestiegen. Alle hatten etwas zum Feiern.“ Tore: 1:0 Felix Bell (4., Eigentor), 1:1 Gordon Kopp (14.), 1:2 Malte Wedemeyer (37., Foulelfmeter), 1:3 Bell (42.), 1:4 Kopp (52.), 1:5 Max Franzen (56.), 1:6 Yannic Straub (58.), 2:6 Christian Schneider (65.), 2:7 Leon Berssem (85.).

SG Westum/Löhndorf II – SC Rhein-Ahr Sinzig 2:2 (1:0) Nach einem Eckball von Lasse Blank sorgte Moritz Koch per Kopf im Derby für den verdienten Ausgleich und einen versöhnlichen Saisonabschluss auf beiden Seiten. “Die erste Halbzeit war trotz eines leichten Chancenplus nicht so gut. Nach der Pause stimmten die Abstände besser, unsere Führung war dann nicht unverdient, aber der Ausgleich dann ebenso. Mit Platz fünf ist unsere Saison auf jeden Fall gelungen „, sagte SC-Trainer Mirco Walser. “Nach den schwächeren Wochen war ich mit der EIsntellung sehr zufrieden, trotz personeller Defizite. Man hat schon gemerkt, dass es ein Derby war. Am Ende können beide Seiten mit dem Ergebnis zufrieden sein", befand Westum-Trainer Martin Münch.Tore: 1:0 Christian Morgenschweis-Schäfer (12.), 1:1 Daniel Schäfer (63., Foulelfmeter), 1:2 Daniel Silva Mota (79.), 2:2 Moritz Koch (90.+1).