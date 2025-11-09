8:1! Ebernhahn lässt’s krachen Kosova-Reserve knöpft Spitzenteam einen Punkt ab Leon Böckling, Max Buchmayer 09.11.2025, 21:59 Uhr

i Dem FC Kosova Montabaur II (rechts Denis Muharemi, der Torschütze zum 1:1) gelang gegen den Aufstiegsaspiranten TV Mülhofen noch der späte Ausgleich. Andreas Hergenhahn

Vor dem letzten Spieltag des Jahres in der Kreisliga B4 zeichnen sich vorne wie hinten Trends ab. Während Puderbach, Mülhofen und Engers II das Titelrennen unter sich ausmachen dürften, wird es für Siershahn, Niederwerth II und Nauort eng.

Während Spitzenreiter SG Puderbach bei der SG Haiderbach den 13. Sieg feierte, knöpfte der FC Kosova Montabaur II dem zweitplatzierten TV Mülhofen einen Punkt ab. Für das höchste Ergebnis am 14. Spieltag in der Kreisliga B4 sorgte der FSV Ebernhahn, der den SV Weitersburg II mit 8:1 abfertigte.







