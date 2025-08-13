Nichts wurde es für den SV Braubach zum Saisonstart in der Fußball-Kreisliga B6 aus dem erhofften Punktgewinn in der Fremde. Beim A-Liga-Absteiger SG Moseltal mussten sich die Kicker von der Marksburg mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Die Kombinierten des FSV Dieblich, TSV Lay und VfR Niederfell, die bereits seit dem Jahr 2019 ihre fußballerischen Kräfte bündeln, verbuchten zwar leichte Feldvorteile, konnten daraus aber nach der recht frühen Führung nicht entscheidend Kapital schlagen. So blieb der engagiert auftretende Gast vom Alten Gahnert zwar in Schlagdistanz, erwies sich aber letztlich als nicht durchschlagskräftig genug, um für einen Punkt infrage zu kommen. So machten die Platzherren nach einem Konter gegen aufgerückte Braubacher alles klar. „Mit viel Einsatz und dem Fünkchen mehr Glück auf ihrer Seite haben sie den Sieg errungen“, bilanzierte SV-Trainer Björn Schmitz. Tore: 1:0 Till Görgen (16.), 2:0 Emil Schneider (89.). Schiedsrichter: Dieter Schwarze. Zuschauer: 100.