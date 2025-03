Vor dem 18. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 hat sich das Top-Trio um Spitzenreiter Strimmig, Ellenz-Poltersdorf und Mont Royal von den Verfolgern ein wenig abgesetzt. Der Tabellenführer darf schon am Samstag ran, der SSV und die Mosel-SG müssen im Meisterrennen in ihren Heimspielen am Sonntag nachziehen.

TuS Kirchberg III – SV Strimmig. Einerseits betont Kirchbergs Trainer Jürgen Kiefer vor dem Duell mit dem Tabellenführer: „Drin muss immer was sein.“ Andererseits weiß er: „Ob das dann auch funktioniert, kommt auf Personal und Tagesform an.“ Sein letztes Aufgebot lieferte in der Vorwoche beim 3:4 in Morscheid einen großen Kampf. „Das Spiel hat uns viele Körner gekostet. Vielleicht ist was drin, aber Strimmig wird sein Unentschieden gegen Blankenrath II auch nicht gepasst haben“, vermutet Kiefer. Er wird den gesperrten Christian Lise „extrem“ vermissen, dazu fallen Luca Kauer und Emanuel Eich aus.

SV Blankenrath II – SV Longkamp. Gegner Longkamp wechselte im Winter nicht nur den Trainer, sondern fuhr in der vergangenen Woche beim 2:1 gegen Zell II auch noch drei Punkte ein. „Sie konnten sich im Abstiegskampf Luft verschaffen und werden gestärkt aus dem Spiel hervorgehen“, glaubt Blankenraths Übungsleiter Alexander Meurer. Die Punkteteilung im Hinspiel hat er außerdem noch gut in Erinnerung. „Beim 1:1 haben wir gesehen, was für ein Potenzial in der Mannschaft steckt, aber zu Hause bin ich optimistisch“, meint er.

SG Zell/Bullay/Alf II – FC Peterswald-Löffelscheid. Die Zeller Reserve reiht Niederlage an Niederlage und steht am Tabellenende. Zwar geht es personell laut Trainer Daniel Konrath „bergauf“, doch bei drei Zählern Rückstand auf das rettende Ufer ruft er gegen Peterswald ein „entscheidendes Spiel“ aus. Er ist sich sicher: „Wir müssen gewinnen, wenn wir noch realistische Chancen auf den Klassenerhalt haben wollen.“ Er setzt auf den Derbyfaktor: „Ein Erfolg kann zusätzliche Motivation freisetzen.“

SG Mont Royal Enkirch/Reil/Pünderich/Burg/Kröv – DJK Morscheid. Gegenüber dem 3:1 bei Dhrontal Haag II steht bei den Gastgebern hinter den Einsätzen von Jonas Gesser (angeschlagen), Jannik Obczernitzki (Rippenprellung) und Lasse Müller (krank) ein dickes Fragezeichen. Ansonsten hat Mont Royals Trainer Johannes Röhl alle Mann an Bord und erwartet gegen den Tabellensechsten einen heißen Tanz: „Sie sind kämpferisch immer auf der Höhe und haben eine gute Offensive.“ Wie seine Elf im Meisterrennen vorne dabei bleiben kann, weiß er trotzdem: „Wenn wir hinten nichts zu lassen, den Ball in den eigenen Reihen halten und sauber nach vorne spielen, können wir Boden gutmachen.“

SSV Ellenz-Poltersdorf – SG Dhrontal Haag II. Die Gäste haben erst elf Punkte auf dem Konto. „Für Außenstehende ist das mit Blick auf Tabelle vielleicht eine Pflichtaufgabe, aber schon das Hinspiel war kompliziert“, gesteht SSV-Spielertrainer Daniel Schneiß. Damals habe sein Team bis zum Führungstor „kaum Chancen gehabt“, außerdem will er vermeiden, dass „der Kopf schon beim Spiel gegen Mont Royal“ in der kommenden Woche ist. „Ich würde auf meinen Wunschzettel ein frühes Tor schreiben, und dass wir dann nicht wieder den Faden verlieren“, sagt Schneiß, der auf Alex Thönnes und Falk Pütz verzichten muss.

SG Hunsrückhöhe – SV Gonzerath. „Das ist schon echt Wahnsinn, was uns aktuell an Spielermaterial fehlt“, schnauft SGH-Coach Sascha Kleinert. Er zählt neun Ausfälle, darunter fünf bis sechs Stammspieler. Nach der laut Kleinert „deftigen 0:5-Rutsche“ im Hinspiel gibt es für ihn gar nicht viel zu sagen: „Wir müssen und werden das Beste daraus machen und als Mannschaft versuchen, die Ausfälle bestmöglich aufzufangen. Wir wissen genau, was auf uns zukommt.“ Gonzerath gewann vor einer Woche 7:0 gegen Baldenau, Anthony Pizzuti schoss dabei fünf Tore. Die beiden anderen Treffer machte SV-Ass Nico Roth (erzielte in der Saison 2021/22 in der A Mosel 37 Tore), der die Hinrunde wegen einer Schulterverletzung verpasste.