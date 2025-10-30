Kreisliga B1: 13. Spieltag Können sich die Verfolger dem Primus Herdorf annähern? 30.10.2025, 10:23 Uhr

i Vergangene Woche nahmen sich die DJK Friesenhagen (vorne Patrick Kroll) und die SG 06 Betzdorf II (grüne Trikots) im Verfolgerduell gegenseitig die Punkte ab. Dieses Wochenende wollen sich beide gemeinsam dem Spitzenreiter SG Herdorf (empfängt Betzdorf II) annähern. Manfred Böhmer/balu

Der 13. Spieltag der Fußball-Kreisliga B1 bietet den Verfolgern eine gute Chance, den Abstand auf die SG Herdorf zu verringern. Denn mit der Betzdorfer Bezirksligareserve testet der Dritte die Form des starken Klassenprimus’.

Die Frage der Fragen am 13. Spieltag der Fußball-Kreisliga B1 ist, ob das Verfolgerduo zu Spitzenreiter Herdorf aufschließen kann. Sechs Punkte Vorsprung weist der Absteiger, der die direkte Rückkehr ins Kreisoberhaus anpeilt, schon auf. Dazu stellt die Elf um Spielertrainer Tim Zimmermann die beste Offensive und Defensive.







Artikel teilen

Artikel teilen