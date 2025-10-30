Der 13. Spieltag der Fußball-Kreisliga B1 bietet den Verfolgern eine gute Chance, den Abstand auf die SG Herdorf zu verringern. Denn mit der Betzdorfer Bezirksligareserve testet der Dritte die Form des starken Klassenprimus’.
Die Frage der Fragen am 13. Spieltag der Fußball-Kreisliga B1 ist, ob das Verfolgerduo zu Spitzenreiter Herdorf aufschließen kann. Sechs Punkte Vorsprung weist der Absteiger, der die direkte Rückkehr ins Kreisoberhaus anpeilt, schon auf. Dazu stellt die Elf um Spielertrainer Tim Zimmermann die beste Offensive und Defensive.