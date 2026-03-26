Der Tabellenführer SG Herdorf bleibt nahezu unantastbar – doch die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II will mit Justin Keeler, dem Ex-Trainer ihrer ersten Mannschaft, den Spitzenreiter nicht nur herausfordern, sondern am liebsten ärgern.

Den 19. Spieltag in der Fußball-Kreisliga B1 eröffnen bereits am Freitagabend, 19.30 Uhr, die Bezirksliga-Reserven der

und der

. Nach einem überragenden Saisonstart versuchen die Betzdorfer wieder in Tritt zu kommen, kamen in der Vorwoche allerdings nicht über ein 2:2-Unentschieden in Kroppach hinaus.