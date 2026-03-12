Zum vorerst letzten Mal kommt es am Sonntag zum „Ortsduell“ Niederburg gegen Urbar in der B Staffel 9. Die Niederburger gehen bekanntlich nächste Saison eine SG mit Viertäler Oberwesel ein.
Die Top 4 der Tabelle stehen am 17. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 im Fokus. Während Tabellenführer Urbar/Werlau in Niederburg (4.) antritt, stehen Ehrbachtal (3.) in Löf und Oppenhausen (2.) in Kobern-Gondorf vor Pflichtaufgaben. Stolpert Urbar ausgerechnet Derby, könnte das Feld an der Spitze wieder enger zusammenrücken.