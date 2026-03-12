Kreisliga B Staffel 9 König verspricht Urbar/Werlau einen heißen Tanz Nico Balthasar 12.03.2026, 14:02 Uhr

i Im Hinspiel setzte sich der FC Emmelshausen-Karbach III (in Blau) knapp mit 1:0 in Leiningen gegen die SG Viertäler Oberwesel II durch. Nun steht am Sonntag um 12.30 Uhr in Winzberg das Rückspiel zwischen dem Vorletzten Oberwesel II und dem Sechsten FCEK III an. hjs-Foto

Zum vorerst letzten Mal kommt es am Sonntag zum „Ortsduell“ Niederburg gegen Urbar in der B Staffel 9. Die Niederburger gehen bekanntlich nächste Saison eine SG mit Viertäler Oberwesel ein.

Die Top 4 der Tabelle stehen am 17. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 im Fokus. Während Tabellenführer Urbar/Werlau in Niederburg (4.) antritt, stehen Ehrbachtal (3.) in Löf und Oppenhausen (2.) in Kobern-Gondorf vor Pflichtaufgaben. Stolpert Urbar ausgerechnet Derby, könnte das Feld an der Spitze wieder enger zusammenrücken.







Artikel teilen

Artikel teilen