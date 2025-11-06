Rückrundenauftakt in B-Klassen Knifflige Aufgabe für CSV bei heimstarken Rengsdorfern Daniel Korzilius 06.11.2025, 09:59 Uhr

i Der CSV Neuwied (in Grau) hatte in dieser Saison schon oft Grund zu jubeln, kassierte vor zwei Wochen aber eine 2:3-Niederlage gegen Verfolger Feldkirchen und verpasste die Herbstmeisterschaft. Auch die nächste Aufgabe hat es in sich. Jörg Niebergall

Wer geht als Tabellenführer der Kreisliga B3 in die Winterpause? Am vorletzten Spieltag des Jahres spitzt sich die Lage zu im Zweikampf zwischen den beiden Neuwieder Teams SG und CSV, ehe es kommende Woche zum direkten Aufeinandertreffen kommt.

Endspurt-Stimmung in den Staffeln der Kreisliga B für die Teams aus dem Kreis Neuwied: Der erste Spieltag der Rückrunde ist zugleich der vorletzte des Jahres. Da gilt es, die eigene Ausgangslage vor der Winterpause noch bestmöglich aufzupolieren.Kreisliga B1Durch die 1:3-Heimniederlage im direkten Duell gegen die Sportfreunde Ingelbach hat es die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II verpasst, sich weiter von der Abstiegszone ...







