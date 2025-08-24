Nach dem dritten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 gibt es einen neuen Tabellenführer. Die SG Urbar/Werlau steht ohne Punktverlust an der Spitze, Oppenhausen ließ dagegen nach zwei fulminanten 8:2-Erfolgen erstmals Punkte bei Mitabsteiger Niederburg liegen, während die SG Mosel Löf II spielfrei hatte und das Geschehen aus der Ferne beobachten konnte.

SG Viertäler Oberwesel II – SG Urbar/Werlau 0:2 (0:2). Die SG Urbar/Werlau untermauerte ihre Ambitionen mit einem verdienten 2:0-Auswärtssieg. Die Gäste agierten spielerisch überlegen und gingen folgerichtig in Führung. Schlüsselszene war der vergebene Elfmeter der Oberweseler Reserve, Urbars Keeper Michael Slupik parierte. „Das Spiel kann eine ganz andere Wendung nehmen, wenn wir das 1:1 machen, wir waren in der Phase ebenbürtig“,sagte Oberwesels Trainer Fabian Dämgen. Das 0:2 kurz vor der Pause sei ärgerlich gewesen, das Halbzeitergebnis aber „unterm Strich gerecht“, so Dämgen, der bei einer schweren Verletzung von Johannes Lehré einen weiteren Schockmoment erlebte. Mit der sicheren Führung im Rücken verwaltete Urbar den Vorsprung, auch weil sie laut Dämgen „nicht mehr 100 Prozent Vollgas“ gaben.

Tore: 0:1 und 0:2 Nico Hubrath (13., 45.+2).

Besonderheit: Michael Slupik (Urbar) hält Foulelfmeter von Noah Schönel (18.).

SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid – SG Oppenhausen/Nörtershausen 0:0. Eine taktisch geprägte Nullnummer sahen die rund 150 Zuschauer in Niederburg. Die Gastgeber setzten auf eine disziplinierte Defensive und machten die Räume in der eigenen Hälfte eng. „Viele reden ja vom Matchplan, unserer hat funktioniert. Die Jungs haben es top umgesetzt, wir waren richtig gut organisiert und diszipliniert“, lobte Niederburgs Trainer Patric Muders seine Elf. Aus dem Spiel heraus ließ sein Team kaum etwas zu, ein Niederburger Pfostenschuss in der 90. Minute hätte den Spielverlauf sogar um ein Haar auf den Kopf gestellt, doch Muders befand: „Wäre nicht verdient gewesen, aber so laufen manchmal solche Spiele. Ich glaube, beide Parteien können mit dem 0:0 ganz gut leben.“

SV Untermosel Kobern-Gondorf II – SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach 1:3 (0:1). Trotz personeller Sorgen vor dem Anpfiff entführte die SG Laudert die drei Punkte aus Kobern. Trainer Reyad David musste nach drei kurzfristigen Ausfällen „bisschen basteln“, sah aber eine effektive Vorstellung seiner Mannschaft. Nach der Führung im ersten Durchgang erhöhten die Gäste nach der Pause eiskalt. Obwohl Kobern II noch der Anschluss gelang, machte Laudert in der Schlussminute den Deckel drauf. „Wir haben nicht überragend gespielt, aber waren effektiver als der Gegner, das war unser Vorteil“, fasste David zusammen.

Tore: 0:1 Janis Weber (26.), 0:2 Pietro Putignano (55.), 1:2 Philipp Schäfer (77.), 1:3 Putignano (90.).

SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen II – SG Ehrbachtal Ney 3:2 (1:0). Ein dramatisches Finish mit einem glücklichen Ende für die Gastgeber gab es in Mörschbach. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte mit den besseren Chancen für die Hausherren, darunter zwei Pfostenschüsse, drehte Ehrbachtal die Partie im zweiten Durchgang und führte bis kurz vor Schluss mit 2:1. Doch die Mörschbacher Reserve bewies Moral. „Wir sind dann aber wieder offensiver geworden und Jannik Klockner hat nach zwei gut ausgespielten Kontersituationen den Doppelpack geschnürt“, freute sich Mörschbachs Trainer Maurice Volkweis, der außerdem betonte, die Partie nur mit Spielern aus der zweiten Mannschaft gewonnen zu haben.

Tore: 1:0 Max Kunze (30.), 1:1 Mohamed Altwish (58.), 1:2 Waldemar Frank (76.), 2:2 und 3:2 Jannik Klockner (82., 90.+4).

SSV Buchholz – SV Waldesch 2:1 (1:0). Der SSV Buchholz hat hart erkämpfte drei Punkte eingefahren. „Ein glücklicher, umkämpfter Sieg, den wir gerne so mitnehmen“, erklärte Trainer Michael Pandorf nach dem Spiel. Seine Mannschaft spielte taktisch diszipliniert und schloss zwei Angriff mustergültig ab. Das reichte, um zu gewinnen. „Wir haben defensiv viel richtig gemacht und offensiv zwei Nadelstiche genau so gesetzt, wie wir das wollten“, so Pandorf.

Tore: 1:0 Björn Otto (19.), 2:0 Lino Dörr (73.), 2:1 David Berwanger (86.).

FC Bassenheim – FC Emmelshausen-Karbach III 3:3 (3:0). Eine Aufholjagd krönte der FC Emmelshausen-Karbach III beim Gastspiel in Bassenheim mit einem Punkt. Nach einer desolaten ersten Hälfte lag die Gastmannschaft aussichtslos zurück. „Die erste Halbzeit haben wir gar nicht stattgefunden und gar nichts von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Das war komplett schlecht“, fand Gästetrainer Fabio Schmitt deutliche Worte. Nach dem Seitenwechsel zeigte sein Team aber ein völlig anderes Gesicht. „In der zweiten Halbzeit haben wir mit einer gefühlt anderen Mannschaft und anderem Charakter das Spiel an uns gerissen und hatten sogar noch Chancen zu gewinnen“, so Schmitt.

Tore: 1:0 und 2:0 David Mostowski (10., 13.), 3:0 Stephan Wolf (35.), 3:1 Michael Retzmann (65.), 3:2 Jannis Kunz (70.), 3:3 Retzmann (78.).