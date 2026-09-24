Kreisliga B Staffel 9 Kleinert: Liegen am Boden und müssen jetzt aufstehen Nico Balthasar 24.09.2026, 14:45 Uhr

i Ein nachdenklicher Hunsrückhöhe-Trainer Sascha Kleinert: Nach drei vierten Plätzen in Folge erlebt die SG aus Bärenbach, Würrich, Belg und Hahn bisher eine Saison zum Vergessen und steht mit nur vier Punkten aus sieben Spielen, aber schon 32 Gegentoren, auf dem vorletzten Platz in der B Staffel 9. Dennis Irmiter. Dennis Irmiter / PHOTO-MOMENTS

Dünnes Programm am achten Spieltag in der B Staffel 9: Nur fünf Paarungen gehen am Wochenende über die Bühne, zwei Partien (Uhler gegen Kirchberg III sowie Rheinblick II gegen Ober Kostenz/Sargenroth) wurden verlegt.

Am achten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 stehen nur fünf Partien auf dem Programm. Die Begegnung Uhler/Kastellaun (8.) gegen Kirchberg III (11.) wurde auf Dienstag verlegt, die Partie von Schlusslicht Rheinblick II gegen Spitzenreiter Ober Kostenz/Sargenroth wird erst am 14.







Artikel teilen

Artikel teilen