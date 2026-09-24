Dünnes Programm am achten Spieltag in der B Staffel 9: Nur fünf Paarungen gehen am Wochenende über die Bühne, zwei Partien (Uhler gegen Kirchberg III sowie Rheinblick II gegen Ober Kostenz/Sargenroth) wurden verlegt.
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Am achten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 stehen nur fünf Partien auf dem Programm. Die Begegnung Uhler/Kastellaun (8.) gegen Kirchberg III (11.) wurde auf Dienstag verlegt, die Partie von Schlusslicht Rheinblick II gegen Spitzenreiter Ober Kostenz/Sargenroth wird erst am 14.