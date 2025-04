In der Fußball-Kreisliga B 8 wird das Rennen um den Klassenverbleib immer spannender – und der Titelkampf steuert auf seinen Höhepunkt hin nach dem spielfreien Osterwochenende. Da treffen die SG Dernau/Mayschoß und der TuS Kottenheim aufeinander. Beide erledigten ihre Aufgaben an diesem Wochenende souverän. Im Tabellenkeller konnte der SV Oberzissen II das Derby gegen die SG Niederzissen/Wehr knapp mit 1:0 gewinnen. Drei Teams liegen nun gleichauf mit 19 Zählern. Davor gewann der SV Kripp ein weiteres Kellerduell beim TuS Oberwinter II mit 2:0.

TuS Kottenheim – Grafschafter SG II 4:0 (2:0)

„Über weite Strecken haben wir gut dagegen gehalten, aber selbst etwas wenig Chancen herausgespielt. Wieder kann ich der Mannschaft in dieser Besetzung wirklich keinen Vorwurf machen“, meinte GSG-Trainer Bernhard Zöllner. TuS-Spielertrainer David Schmitz war zufrieden: „Ein verdienter Sieg, es gab nie große Fragezeichen. Jetzt dürfen wir uns auf zwei echt Highlights freuen.“ Am Mittwoch (19.30 Uhr) erwarten die Kottenheimer A-Ligist SG Inter Sinzig zum Kreispokalhalbfinale. In der B-Klasse kommt es nach Ostern zum Spitzenspiel bei der SG Dernau/Mayschoß. Tore: 1:0 Gordon Kopp (24.), 2:0 Paul Hürter (41.), 3:0 Leon Berssem (83.), 4:0 David Schmitz (90.+1).

SG Niederzissen/Wehr – SV Oberzissen II 0:1 (0:1)

„Es war kein herausragendes Spiel von beiden Seiten, eher ein ganz großer Krampf. Aber wir konnten uns irgendwie durchsetzen, es läuft einfach“, freute sich SVO-Trainer Luca Beyermann nach dem fünften Erfolg in Serie. Valentino Klaes erzielte den Treffer des Tages vor über 100 Zuschauern per Abstauber (13.). Mike Bach hatte zuvor eingeleitet. In der 80. Minute kassierte der Torschütze, bereits ausgewechselt, noch die Gelb-Rote Karte wegen Meckerns. „Es hätte in beide Richtungen gehen können, eine Punkteteilung wäre deshalb wirklich gerecht gewesen. In einer Szene hatten wir das entscheidende Pech“, meinte Yannick Grahl, A-Jugend-Trainer der SG, der den verhinderten Bernd Hartung an der Seitenlinie vertrat.

SC Rhein-Ahr Sinzig – SG Dernau/Mayschoß 2:5 (0:3)

„Bis auf die ersten fünf Minuten sehr reife Leistung. Die Gegentore kurz vor dem Ende kamen aus dem Nichts. Eine gute Vorstellung bei einer sehr heimstarken Mannschaft“, meinte der Dernauer Trainer Michael Radermacher. „Ohne 14 Akteure muss man erst einmal antreten. Deswegen Hut ab vor meiner Mannschaft, die es taktisch ganz gut gemacht haben. Leider haben wir uns ein paar individuelle Fehler geleistet, die Dernau gut genutzt hat“, meine der Sinziger Trainer Mirco Walser. Tore: 0:1, 0:2 Paul Gemein (7., 23.), 0:3 Johannes Schnitzler (41.), 0:4 Julian Keutgen (75.), 1:4 Timo Retterath (85.), 2:4 Daniel Mota (86.), 2:5 Schnitzler (90.).

SG Inter Sinzig/Bad Breisig II – SG Westum/Löhndorf II 0:8 (0:3)

Ein Doppelpack von Jannik Fuchs (10., 43.), ein Doppelpack von Markus Thünker (26., 68.), ein lupenreiner Hattrick durch Jan Schröder (66., 84., 88.) und ein weiterer Treffer von Sebastian Gottschalk (59.) führten zum 8:0-Auswärtssieg. „Wir haben es solide gemacht. Aber mal ein Kompliment an Inter, die es standhaft und fair runterspielen, obwohl sie jede Woche viele Gegentore bekommen“, sagt der Westumer Trainer Martin Münch.

TuS Oberwinter II – SV Kripp 0:2 (0:2)

Ein früher Doppelschlag durch Martin Bieniasch (11.) und Mateusz Obrebski (13.) entschied das Kellerduell. „Die Kripper haben uns auf dem falschen Fuß erwischt. Derzeit ist es personell nicht so leicht. Deshalb ist das spielfreie Wochenende ganz gut. Das gibt Luft zum Durchatmen bei einer gefährlichen Tabellenkonstellation“, sagt der Oberwinterer Trainer Dennis Karpp. „Ein verdienter Sieg und eine gute Reaktion auf die letzten Wochen. Wir haben so gut wie nichts zugelassen“, freute sich der Kripper Trainer Mario Brötz.

TuS Mayen II – SG Walporzheim/Bachem 1:4 (0:4)

Lars Hammerschmidt und Emilio Ehlen treten bei den Gästen die Eckbälle, die zu den ersten drei Toren führten. Danach haben die Walporzheimer ihrem neunten Sieg in Serie sehr souverän entgegengespielt. „Auch fußballerisch war es eine starke erste Halbzeit. Mayen ist uns nie wirklich gefährlich geworden“, lobte der Walporzheimer Trainer Lars Huther. Im Tor feierte bei den Gästen Winterzugang Tobias Müller ein gelungenes Debüt. „Wir müssen diese Schwächen nach ruhenden Bällen abgestellt bekommen. Der Stecker war schon gezogen, als wir noch gar nicht richtig im Spiel waren“, haderte Mayen-Trainer Michael Brodam. Tore: 0:1 Nico Schooß (16.), 0:2 Emilio Ehlen (21.), 0:3 Jan van Weenen (31.), 0:4 Lars Hammerschmidt (45.), 1:4 Nils Lenerz (60.).

SG Ahrtal Insul – SV Eintracht Mendig II 9:2 (6:0)

Die Ahrtaler dominierten das Spiel in allen Belangen. „Wir sind sehr gut gestartet. Der Halbzeitstand war auch in der Höhe gerechtfertigt. Nach der Pause haben wir viel rotiert und ein paar Gänge zurückgeschaltet“, sagte Ahrtal-Trainer Marcel Zimmermann. „Das war gar nichts von uns. Wir hätten uns auch über eine höhere Niederlage nicht beklagen dürfen“, kritisierte Eintracht-Coach Steven Brandt. Fünf Tore gingen auf das Konto von Casimir Böhle (4., 6., 21., 44., 55.). Die weiteren Treffer erzielten Mats Theisen (9.), Tim Kaltz (20.), Simon Jüngling (53.) und Philip Minwegen (83.). Moritz Waldecker (49.) und Florian Werner (69.) trafen für die Gäste. Besonderheit: Der Ahrtaler Laurin Vitten scheiterte in der 90. Minute mit einem Foulelfmeter an Mendigs Keeper Enis Pronaj.