In der B Staffel 8 hat sich Kirchwald auf den zweiten Tabellenplatz durch den 1:0-Sieg gegen Mayen II vorgearbeitet. Ahrtal Hönningen kann am Sonntag aber wieder vorbeiziehen. Die Tabellenführung untermauerte Ulmen mit dem 2:0 gegen Weiler/Boos.
Bei den drei vorgezogenen Spielen unter der Woche im Rahmen des neunten Spieltages der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 hielten sich sowohl Tabellenführer SV Ulmen als auch Verfolger FSG Vordereifel Kirchwald schadlos. Am Sonntag versucht die SG Ahrtal, die beim SV Laubach II gastiert, nachzuziehen.