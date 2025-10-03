Kreisliga B Staffel 8
Kirchwald macht auch gegen Mayen II die Schotten dicht
Die FSG Vordereifel Kirchwald schoss sich durch den knappen 1:0-Sieg gegen den TuS Mayen II auf den zweiten Tabellenplatz in der B Staffel 8.
Jörg Niebergall

In der B Staffel 8 hat sich Kirchwald auf den zweiten Tabellenplatz durch den 1:0-Sieg gegen Mayen II vorgearbeitet. Ahrtal Hönningen kann am Sonntag aber wieder vorbeiziehen. Die Tabellenführung untermauerte Ulmen mit dem 2:0 gegen Weiler/Boos.

Bei den drei vorgezogenen Spielen unter der Woche im Rahmen des neunten Spieltages der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 hielten sich sowohl Tabellenführer SV Ulmen als auch Verfolger FSG Vordereifel Kirchwald schadlos. Am Sonntag versucht die SG Ahrtal, die beim SV Laubach II gastiert, nachzuziehen.

