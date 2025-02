Kirchberg III übergibt Rote Laterne an Zell II

Im ersten Spiel des Jahres in der B Staffel 14 hat der TuS Kirchberg III mit dem 3:0 im Nachholspiel gegen die SG Zell II die Rote Laterne an den Gast weitergereicht. Ab dem 7. März geht es in der B 14 mit den regulären Spieltagen weiter.