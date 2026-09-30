Kreisliga B Staffel 9 Kirchberg III siegt 1:0 in Kastellaun dank Brunk-Tor Nico Balthasar 30.09.2026, 12:51 Uhr

i Fabian Brunk, Leihgabe aus dem A-Klasse-Kader und auch schon mit drei Einsätzen in der Rheinlandliga in dieser Saison, traf für die Kirchberger Dritte im Nachholspiel der B Staffel 9 zum 1:0-Sieg in Kastellaun gegen Gastgeber SG Uhler, der weiter auf seinen ersten Heimsieg wartet. hjs-Foto

Die SG Uhler/Kastellaun hat in der noch jungen Saison zum vierten Mal in Folge daheim verloren. Im Nachholspiel der B Staffel 9 unterlag Uhler dem Aufsteiger TuS Kirchberg III mit 0:1, der seinerseits seinen ersten Auswärtserfolg feierte.

Aufsteiger TuS Kirchberg III hat im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 in Kastellaun bei der SG Uhler mit 1:0 (1:0) gewonnen. Kirchberg III überholte in der Tabelle damit Uhler und ist nun Achter mit neun Punkten, Uhler Neunter mit sieben Zählern.







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