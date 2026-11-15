Kreisliga B Staffel 9 Kirchberg III hält mit 4:0 gegen Peterswald Anschluss Nico Balthasar 15.11.2026, 21:31 Uhr

i Die SG Rheinblick II (in Schwarz, mit Niklas Henzel) landete in Winzberg einen wichtigen 1:0-Heimsieg gegen die SG Hunsrückhöhe um Jonas Rosskopf. hjs-Foto

Der letzte reguläre Spieltag in der B Staffel 9 ist absolviert – und die Liga noch enger zusammengerückt. Platz sechs und den ersten Abstiegsrang 13 trennen nur sechs Zähler.

Am 15. Spieltag der Fußball-Kreisliga Staffel 9 ist für die meisten Teams das Fußballjahr zu Ende gegangen. Am Sonntag stehen noch zwei Nachholspiele an (Sohren gegen Rheinblick II, Peterswald gegen Hunsrück Mitte Buch). Spitzenreiter Ober Kostenz/Sargenroth verabschiedete sich mit neun Zählern Vorsprung in die Pause, im Tabellenkeller hielt der Vorletzte Kirchberg III mit einem Kantersieg gegen Peterswald den Anschluss.







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