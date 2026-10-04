Sinzig bleibt Tabellenführer Kempenichs neuer Trainer feiert Einstand nach Maß Lutz Klattenberg 04.10.2026, 18:23 Uhr

i Kempenichs Torhüter Holger Schneider (in Rot) und Burgbrohls Mustafa Mustafa (Gelbes Trikot) im direkten Duell Martin Gausmann

Spektakel in der Kreisliga B7: Sinzig bleibt mit einem klaren Sieg Tabellenführer, während Schlusslicht Kripp knapp siegt. In einem besonderen Spiel stechen bemerkenswerte Leistungen und eine beeindruckende Trefferserie hervor.

Der SC Rhein-Ahr Sinzig hat in der Fußball-Kreisliga B Ahr Staffel 7 die Tabellenführung im Spitzenspiel bei der SG Vinxtbachtal Brohl behaupten. Die Sinziger setzten sich vor rund 150 Zuschauern auf dem Gönnersdorfer Rasen mit 3:0 durch. Der SV Kripp bleibt erster Verfolger, wenn auch knapp.







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