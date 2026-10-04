Sinzig bleibt Tabellenführer
Kempenichs neuer Trainer feiert Einstand nach Maß
Kempenichs Torhüter Holger Schneider (in Rot) und Burgbrohls Mustafa Mustafa (Gelbes Trikot) im direkten Duell
Kempenichs Torhüter Holger Schneider (in Rot) und Burgbrohls Mustafa Mustafa (Gelbes Trikot) im direkten Duell
Martin Gausmann

Spektakel in der Kreisliga B7: Sinzig bleibt mit einem klaren Sieg Tabellenführer, während Schlusslicht Kripp knapp siegt. In einem besonderen Spiel stechen bemerkenswerte Leistungen und eine beeindruckende Trefferserie hervor.

Lesezeit 3 Minuten
Der SC Rhein-Ahr Sinzig hat in der Fußball-Kreisliga B Ahr Staffel 7 die Tabellenführung im Spitzenspiel bei der SG Vinxtbachtal Brohl behaupten. Die Sinziger setzten sich vor rund 150 Zuschauern auf dem Gönnersdorfer Rasen mit 3:0 durch. Der SV Kripp bleibt erster Verfolger, wenn auch knapp.
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