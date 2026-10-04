Spektakel in der Kreisliga B7: Sinzig bleibt mit einem klaren Sieg Tabellenführer, während Schlusslicht Kripp knapp siegt. In einem besonderen Spiel stechen bemerkenswerte Leistungen und eine beeindruckende Trefferserie hervor.
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Der SC Rhein-Ahr Sinzig hat in der Fußball-Kreisliga B Ahr Staffel 7 die Tabellenführung im Spitzenspiel bei der SG Vinxtbachtal Brohl behaupten. Die Sinziger setzten sich vor rund 150 Zuschauern auf dem Gönnersdorfer Rasen mit 3:0 durch. Der SV Kripp bleibt erster Verfolger, wenn auch knapp.