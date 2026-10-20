In der unteren Tabellenhälfte in der B Staffel 9 sind die Teams ganz eng zusammengerückt. In der Region stehen unter der Woche die Partien zwischen Blankenrath II (9.) und Peterswald (11.) sowie Kirchberg III (13.) und Hunsrück Mitte Buch (8.). an.
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In der Fußball-Kreisliga Staffel 9 treffen in dieser Woche gleich zweimal Teams aus der unteren Tabellenhälfte aufeinander: Der SV Blankenrath II empfängt den FC Peterswald-Löffelscheid zum Derby, zudem holen die Kirchberger Dritte und die SG Hunsrück Mitte Buch eine Partie nach.