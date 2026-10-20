Kreisliga B Staffel 9 Kellerduelle in Blankenrath und in Kirchberg Nico Balthasar 20.10.2026, 13:30 Uhr

i Trainer Jürgen Kiefer und sein TuS Kirchberg III empfangen am Donnerstag im Nachholspiel um 19.45 Uhr die SG Hunsrück Mitte Buch. Kirchberg III ist zwar 13. und damit Tabellenvorletzter, liegt aber nur einen Zähler hinter dem Achten Buch. B&P Schmitt

In der unteren Tabellenhälfte in der B Staffel 9 sind die Teams ganz eng zusammengerückt. In der Region stehen unter der Woche die Partien zwischen Blankenrath II (9.) und Peterswald (11.) sowie Kirchberg III (13.) und Hunsrück Mitte Buch (8.). an.

In der Fußball-Kreisliga Staffel 9 treffen in dieser Woche gleich zweimal Teams aus der unteren Tabellenhälfte aufeinander: Der SV Blankenrath II empfängt den FC Peterswald-Löffelscheid zum Derby, zudem holen die Kirchberger Dritte und die SG Hunsrück Mitte Buch eine Partie nach.







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